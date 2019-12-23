Миллиардер Джефф Безос подарил своей подруге огромный бриллиант и увез в теплые края на Рождество

2019-12-23 14:56:44

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Влюбленная пара отправилась на острова Сен-Бартс

Миллиардер и владелец компании Amazon Джефф Безос больше не скрывает свои отношения с Лорен Санчес и даже всячески демонстрирует их. Например, с помощью очень дорогих подарков. Об этом пишет The Sun.

Хоть Рождество и близко, но миллиардер решил отправиться в теплые края, на французские острова Сен-Бартс. И его возлюбленная Лорен Санчес составила ему компанию.

джефф безос, лорен санчес

Зоркие папарацци увидели на ее пальце новое кольцо, которое весьма красноречиво указывает на серьезность их отношений. Ведь оно украшено просто огромным бриллиантом, ограненным в форме сердца.

В Сети даже пошутили, что у Лорен "Рождество наступило раньше обычного". Пара вела себя непринужденно, отдыхала на яхте и в местных ресторанчиках.

джефф безос, лорен санчес

Отдыхают Лорен и Джефф вместе с Дарьей Жуковой, бывшей женой российского миллиардера Романа Абрамовича и нынешней – греческого богача Ставроса Ниархоса.

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