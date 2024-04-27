Самый большой страх котолюба: женщина случайно запаковала в посылку свою кошку (видео)

Животное спасло то, что в плотной коробке была щель, через которую кошка смогла дышать.

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Кэрри Кларк из Юты случайно отправила свою кошку в коробке, куда положила посылку, чтобы вернуть товар на Amazon, сообщает KSL News.

По словам Кэрри, ее любимая кошка Гелена, которая всегда жила в доме, внезапно бесследно исчезла 10 апреля.

Семья с ног сбилась в поисках животного: супруги расклеили по всему району плакаты о пропавшей кошке и разместили в социальных сетях сообщения с вопросом, видел ли кто-нибудь ее.

Поиски были безрезультатны, пока 17 апреля женщине не пришло сообщение от ветеринара из Калифорнии о том, что микрочип кошки был отсканирован. Выяснилось, Гелена запрыгнула в ящик, куда Кэрри сложила пять пар обуви, чтобы вернуть ее.

"Я побежала сообщить мужу, что Галену нашли, и мы поняли, что она, должно быть, прыгнула в огромную коробку, которую мы вернули в прошлую среду. Коробка с товаром из разряда "примерь, прежде чем купить" была заполнена рабочими ботинками со стальными носками", – говорит хозяйка кошки.

Сотрудница Amazon по имени Брэнди спасла кошку из коробки, когда нашла ее на складе в Калифорнии. Она позаботилась о животном, а на следующий день отвезла Галену к ветеринару. Гелена шесть дней просидела в коробке без еды и воды.

Кэрри счастлива, что Гелена нашлась и вернулась домой

Кларк и ее муж забронировали рейс на следующий день, чтобы забрать любимицу. Галена похудела и выглядела изможденной, но анализ крови показал, что в остальном с ней все нормально.

Кошку спасло то, что в коробке с рабочими ботинками сбоку была небольшая щель, через которую она могла дышать.

По статистике, в США находят 74% пропавших кошек. Поэтому важно, чтобы у них были чипы, которые помогают в любой ситуации быстрой найти владельца животного.

Ранее Фокус писал, что в Херсоне потерявшаяся во время боев кошка через год вернулась к хозяйке.