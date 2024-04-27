Найбільший страх котолюба: жінка випадково запакувала в посилку свою кішку (відео)

Тварину врятувало те, що в щільній коробці була щілина, через яку кішка змогла дихати.

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Керрі Кларк з Юти випадково відправила свою кішку в коробці, куди поклала посилку, щоб повернути товар на Amazon, повідомляє KSL News.

За словами Керрі, її улюблена кішка Гелена, яка завжди жила в будинку, раптово безслідно зникла 10 квітня.

Сім'я з ніг збилася в пошуках тварини: подружжя розклеїло по всьому району плакати про зниклу кішку і розмістило в соціальних мережах повідомлення з питанням, чи бачив хто-небудь її.

Пошуки були безрезультатними, поки 17 квітня жінці не надійшло повідомлення від ветеринара з Каліфорнії про те, що мікрочип кішки було відскановано. З'ясувалося, Гелена застрибнула в ящик, куди Керрі склала п'ять пар взуття, щоб повернути його.

"Я побігла повідомити чоловікові, що Галену знайшли, і ми зрозуміли, що вона, мабуть, стрибнула у величезну коробку, яку ми повернули минулої середи. Коробка з товаром із розряду "приміряй, перш ніж купити" була заповнена робочими черевиками зі сталевими шкарпетками", — каже господиня кішки.

Співробітниця Amazon на ім'я Бренді врятувала кішку з коробки, коли знайшла її на складі в Каліфорнії. Вона подбала про тварину, а наступного дня відвезла Галену до ветеринара. Гелена шість днів просиділа в коробці без їжі та води.

Керрі щаслива, що Гелена знайшлася і повернулася додому

Кларк та її чоловік забронювали рейс наступного дня, щоб забрати улюбленицю. Гелена схудла і виглядала виснаженою, але аналіз крові показав, що в іншому з нею все нормально.

Кішку врятувало те, що в коробці з робочими черевиками збоку була невелика щілина, через яку вона могла дихати.

За статистикою, у США знаходять 74% зниклих кішок. Тому важливо, щоб у них були чіпи, які допомагають у будь-якій ситуації швидко знайти власника тварини.

Раніше Фокус писав, що в Херсоні кішка, яка загубилася під час боїв, через рік повернулася до господині.