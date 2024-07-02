Женское украшение, которое носили мужчины и дети: на Волыни женщина на огороде нашла древний перстень

Перстень с таким изображением мог служить не только украшением, но и выполнять роль амулета — оберега, который защищал от болезней, от всякого зла и беды. Такие украшения раньше находили на останках казаков, в их вещах, сумках, калитках вместе с монетами и другой мелочью.

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На Волыни местная жительница возилась на огороде и наткнулась на древний перстень из бронзы. Свою находку она передала в Ковельский исторический музей. Об этом сообщила главная хранительница фондов музея Мирослава Мороз.

По ее словам, кольцо нашли на земельном участке между селами Туровичи и Миляновичи. Он цельнолитой и щитковосрединный по форме. Также изделие украшено стилизованным растительным и геометрическим орнаментом.

"Щиток круглой формы, диаметром 12 мм, украшенный орнаментом в виде четырехлепесткового цветка, вписанного в круг. Такой цветок символизировал крест, который был на Руси с давних времен важным символом. Перстень с таким изображением мог служить не только украшением, но и выполнять роль амулета — оберега, который защищал от болезней, от всякого зла и беды", — сообщила работница музея.

По большей части, это было женское украшение, хотя носили его и мужчины, и дети.

Она добавила, что с обеих сторон кольцо имеет расширение в форме лепестков, которые плавно переходят в основание кольца. На каждом лепестке выгравированы по четыре насечки.

"Именно такие щитковосрединные перстни с изображением четырехлепесткового цветка и другой орнаментацией были наиболее модными на Волыни в древнерусский период. В основном, это было женское украшение, хотя носили его и мужчины, и дети", — отметила Мирослава Мороз

В комментариях под публикацией пользователи предположили, что это может быть перстень XVII в., поскольку подобные ранее уже находили во время раскопок на переправе на поле битвы под Берестечком. Перстни были найдены как на останках казаков, так и в их вещах, сумках, калитках вместе с монетами и другой мелочью.

В Ковельском музее сегодня хранится несколько десятков перстней древнерусского, ранне- и позднесредневекового периодов.

Напомним, что 24 февраля сообщалось, что в Ютландии археологи нашли золотой перстень, инкрустированный гранатом. Он может принадлежать элите двора Меровингов, королевской династии Франции.