Жіноча прикраса, яку носили чоловіки і діти: на Волині жінка на городі знайшла давній перстень

Перстень з таким зображенням міг слугувати не лише прикрасою, але і виконувати роль амулету – оберегу, який захищав від хвороб, від усілякого зла та лиха. Такі прикраси раніше знаходили на останках козаків, в їхніх речах, сумках, калитках разом з монетами та іншими дріб'язком.

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На Волині місцева жителька поралася на городі і натрапила на давній перстень з бронзи. Свою знахідку вона передала до Ковельського історичного музею. Про це повідомила головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.

За її словами, каблучку знайшли на земельній ділянці між селами Туровичі та Миляновичі. Він суцільнолитий і щитковосерединний за формою. Також виріб прикрашений стилізованим рослинним та геометричним орнаментом.

"Щиток круглої форми, діаметром 12 мм, прикрашений орнаментом у вигляді чотирьохпелюсткової квітки, вписаної у коло. Така квітка символізувала хрест, що був на Русі з давніх часів важливим символом. Перстень з таким зображенням міг слугувати не лише прикрасою, але і виконувати роль амулету – оберегу, який захищав від хвороб, від усілякого зла та лиха", — повідомила працівниця музею.

Здебільшого, це була жіноча прикраса, хоча носили її і чоловіки, і діти.

Вона додала, що з обох боків перстень має розширення у формі пелюсток, які плавно переходять в основу кільця. На кожній пелюстці викарбувані по чотири насічки.

"Саме такі щитковосерединні персні із зображенням чотирипелюсткової квітки та іншою орнаментацією були найбільш модними на Волині у давньоруський період. Здебільшого, це була жіноча прикраса, хоча носили її і чоловіки, і діти", — зазначила Мирослава Мороз

В коментарях під публікацією дописувачі припустили, що це може бути перстень XVII ст., оскільки подібні раніше вже знаходили під час розкопок на переправі на полі битви під Берестечком. Перстні були знайдені як на останках козаків, так і в їхніх речах, сумках, калитках разом з монетами та іншими дріб'язком.

У Ковельському музеї сьогодні зберігається берігається кілька десятків перснів давньоруського, ранньо- та пізньосередньовічного періодів.

Нагадаємо, що 24 лютого повідомлялося, що в Ютландії археологи знайшли золотий перстень, інкрустований гранатом. Він може належати еліті двору Меровінгів, королівської династії Франції.