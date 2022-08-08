Подруга Джеффа Безоса з'явилася на публіці в образі за пів мільйона доларів

Лорен Санчес "вигулює" у Лондоні вбрання з дуже дорогими аксесуарами.

Джефф Безос і Лорен Санчес усе частіше з'являються на публіці та світських заходах разом. І вже зрозуміло, що він витрачає свій величезний статок у 165 мільярдів доларів: на прикраси для своєї приголомшливої подруги. Про це пише Daily Mail.

Лорен Санчес використовує кожен вихід у люди, щоб продемонструвати свою фігуру та свої прикраси. Причому, якщо вбрання досить скромне, то прикраси з кожною її появою на публіці стають дедалі дорожчими.

Так, днями, прямуючи до популярного в селебріті ресторану The Twenty Two в Мейфер, Лондон, на якому Санчес була одягнена у відверту чорну сукню з глибоким вирізом. Й образ вона доповнила лаконічним намистом із величезним краплеподібним діамантом, вартість якого — не менше 400 тисяч доларів.

[ + – ] Лорен Санчес в образі за майже пів мільйона доларів Фото: Getty Images

Mini Hermes Kelly з крокодилячої шкіри коштувала не менше 56 тисяч доларів, сонячні окуляри-авіатори Cartier — 1 045 доларів, а туфлі від Chanel із перловими підборами — не менше 1 350 доларів. І зараз такі купити вже неможливо.

Вбиратися варто було — цього дня за вечерею до Лорен і Джеффа приєднався Том Круз. Але фото немає. Ресторан має право своїх клієнтів на конфіденційність і входять сюди лише члени клубу.

Наступного дня Безос і Санчес прогулялися у висококласний ресторан The Wolseley. Цього разу Санчес одягла білу обтислу мінісукню Posse, кросівки Alexander McQueen за 590 доларів і приголомшливі прикраси на 28 500 доларів.

Але найефектнішим вийшов вихід Лорен Санчес 27 липня, коли вона для вечері в ресторан Connaught обрала приголомшливу білу сукню від Alaia, яка коштує 3 100 доларів. І доповнила його червоною сумочкою того самого бренду за 1 970 доларів.

[ + – ] Лорен Санчес і її розкішна сукня від Alaia

Лорен також носила пару босоніжок на високих підборах Aquazzura Perfect Kiss у золоті, які коштували 675 доларів.

Раніше того ж дня пара здійснила приватну екскурсію по Букінгемському палацу. Вважається, що мільярдер витратив 109 доларів за квиток.

Пара зникла з поля зору на кілька днів, але 3 серпня їх знову помітили у столиці Англії, коли фотографи зловили їх на виході з готелю Ham Yard у Сохо, Лондон після вечері.

Санчес одягла простий топ оливкового кольору та короткі білі шорти. Але аксесуари знову коштували цілий статок.

[ + – ] Вбрання Лорен Санчес у Лондоні

Рожева сумка Hermes Birkin із крокодилової шкіри коштує приблизно 105 000 доларів.

А шльопанці Valentino — 750 доларів.

Нагадаємо, ще в 2019 році стало зрозуміло, що Джефф Безос проявляє любов до Лорен найпростішим і найдоступнішим для мільярдера способом: засипає її коштовностями. Саме тоді він подарував їй обручку з гігантським діамантом у формі серця.