Подруга Джеффа Безоса з'явилася на публіці в образі за пів мільйона доларів
Лорен Санчес "вигулює" у Лондоні вбрання з дуже дорогими аксесуарами.
Джефф Безос і Лорен Санчес усе частіше з'являються на публіці та світських заходах разом. І вже зрозуміло, що він витрачає свій величезний статок у 165 мільярдів доларів: на прикраси для своєї приголомшливої подруги. Про це пише Daily Mail.
Лорен Санчес використовує кожен вихід у люди, щоб продемонструвати свою фігуру та свої прикраси. Причому, якщо вбрання досить скромне, то прикраси з кожною її появою на публіці стають дедалі дорожчими.
Так, днями, прямуючи до популярного в селебріті ресторану The Twenty Two в Мейфер, Лондон, на якому Санчес була одягнена у відверту чорну сукню з глибоким вирізом. Й образ вона доповнила лаконічним намистом із величезним краплеподібним діамантом, вартість якого — не менше 400 тисяч доларів.
Mini Hermes Kelly з крокодилячої шкіри коштувала не менше 56 тисяч доларів, сонячні окуляри-авіатори Cartier — 1 045 доларів, а туфлі від Chanel із перловими підборами — не менше 1 350 доларів. І зараз такі купити вже неможливо.
Вбиратися варто було — цього дня за вечерею до Лорен і Джеффа приєднався Том Круз. Але фото немає. Ресторан має право своїх клієнтів на конфіденційність і входять сюди лише члени клубу.
Наступного дня Безос і Санчес прогулялися у висококласний ресторан The Wolseley. Цього разу Санчес одягла білу обтислу мінісукню Posse, кросівки Alexander McQueen за 590 доларів і приголомшливі прикраси на 28 500 доларів.
Але найефектнішим вийшов вихід Лорен Санчес 27 липня, коли вона для вечері в ресторан Connaught обрала приголомшливу білу сукню від Alaia, яка коштує 3 100 доларів. І доповнила його червоною сумочкою того самого бренду за 1 970 доларів.
Лорен також носила пару босоніжок на високих підборах Aquazzura Perfect Kiss у золоті, які коштували 675 доларів.
Раніше того ж дня пара здійснила приватну екскурсію по Букінгемському палацу. Вважається, що мільярдер витратив 109 доларів за квиток.
Пара зникла з поля зору на кілька днів, але 3 серпня їх знову помітили у столиці Англії, коли фотографи зловили їх на виході з готелю Ham Yard у Сохо, Лондон після вечері.
Санчес одягла простий топ оливкового кольору та короткі білі шорти. Але аксесуари знову коштували цілий статок.
Рожева сумка Hermes Birkin із крокодилової шкіри коштує приблизно 105 000 доларів.
А шльопанці Valentino — 750 доларів.
Нагадаємо, ще в 2019 році стало зрозуміло, що Джефф Безос проявляє любов до Лорен найпростішим і найдоступнішим для мільярдера способом: засипає її коштовностями. Саме тоді він подарував їй обручку з гігантським діамантом у формі серця.