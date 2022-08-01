Подруга Джеффа Безоса прийшла на побачення в розкішній білій сукні за 117 тис. грн

На відміну від своєї коханої Джефф мав набагато скромніший вигляд.

52-річна американська колишня ведуча новин Лорен Санчес, яка зараз зустрічається із засновником Amazon Джеффом Безосом, була помічена разом із бойфрендом-мільярдером біля готелю Mayfair у Лондоні, де вони разом вечеряли, у розкішній білій сукні, яка дуже контрастувала зі скромним вбранням одного з найбагатших людей планети, пише Daily Mail.

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Модні оглядачі з'ясували, що відверта плісирована сукня із заниженою талією та пишною спідницею від Alaia в універмазі Harrods коштує 2590 фунтів стерлінгів (майже 117 тис. грн). Образ вона доповнила яскраво-червоним шкіряним клатчем, намистом із діамантовою підвіскою та відповідними сережками-гвоздиками.

Її волосся кольору воронового крила було укладене вільними хвилями, а губи Лорен щедро вкрила блиском.

Безос зі статками 146 мільярдів доларів обрав сіру футболку-поло з короткими рукавами та сині штани.

Пара вирушила в Лондон на короткі канікули, і їхня подорож включала приватну екскурсію Букінгемським палацом. Безос витратив 90 фунтів стерлінгів за квиток, щоб близько 30 членів його сім'ї ознайомилися з колекцією творів мистецтва резиденції британських монархів.

Безос і Санчес також повечеряли в закритому клубі в компанії голлівудської суперзірки Тома Круза.

Пара почала таємно зустрічатися, ще коли Джефф був одружений із Маккензі Скотт, з якою він розлучився на початку 2019 року. Жінка пожертвувала Україні 100 мільйонів доларів.

Минулого року Безос побував у космосі як турист на борту ракети New Shepard. Політ тривав трохи більше десяти хвилин.

Не так давно він допоміг своїм батькам придбати мегамаєток із шістьма спальнями та сімома ванними кімнатами на набережній із виходом до океану в Корал-Гейблс у Флориді в Маямі за 34 мільйони доларів. Новий розкішний маєток його батьків площею 1115 квадратних метрів описується як "шедевр 2021 року".

Маєток раніше належав Раулю Кальвозу та Ракель Кордон, колишньому генеральному директору PetsMD, які купили його у 2018 році за 8,5 мільйона доларів, а потім провели повну реконструкцію.

Нагадаємо, раніше Санчес прийшла на побачення в ультракороткій сукні.