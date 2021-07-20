Безос показав, чим він та інші пасажири New Shepard займалися в космосі (відео)

Хоча весь політ тривав усього 10 хвилин, пасажири ракети New Shepard раділи невагомості, немов діти. А брати Безоси навіть передали послання на Землю.

Засновник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос, який у вівторок, 20 липня, став черговим космічним туристом разом зі своїм братом Марком та іншими пасажирами корабля New Shepard, опублікував приголомшливі кадри з космосу.

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На відео, яке підприємець розмістив у себе в Instagram, видно, як він і ще три людини насолоджуються краєвидами з ілюмінатора і принадами невагомості.

Вони, зокрема, грали з мʼячем і навіть кидалися одне в одного їжею. Також брати Безоси позували перед камерою, намалювавши на своїх долонях фразу "Hi, mom" ("Привіт, мамо").

Свою публікацію в соціальній мережі бізнесмен супроводив фразою: "Ось як це починається".

Люди в коментарях привітали Безоса з тим, що політ пройшов успішно.

Як повідомлялося раніше, Джефф Безос і ще три члени екіпажу космічного корабля New Shepard полетіли в космос. Вони піднялися на висоту понад 107 кілометрів. Сам політ тривав трохи більше десяти хвилин, а після капсула з пасажирами успішно приземлилася на землю.

Фокус уже писав про те, у чому суть космічної гонки Джеффа Безоса і Річарда Бренсона. 20 липня Джефф Безос здійснив космічний суборбітальний політ у капсулі багаторазової ракетної системи New Shepard. Суперник, британець Річард Бренсон, злітав у космос 11 липня на ракетоносії Unity.