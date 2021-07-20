Безос показал, чем он и другие пассажиры New Shepard занимались в космосе (видео)

Хотя весь полет длился всего 10 минут, пассажиры ракеты New Shepard радовались невесомости, словно дети. А братья Безосы даже передали послание на Землю.

Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, который во вторник, 20 июля, стал очередным космическим туристом вместе со своим братом Марком и другими пассажирами корабля New Shepard, опубликовал впечатляющие кадры из космоса.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На видео, которое предприниматель разместил у себя в Instagram, видно, как он и еще три человека наслаждаются видами из иллюминатора и прелестями невесомости.

Они, в частности, играли с мячом и даже бросались друг в друга едой. Также братья Безосы позировали перед камерой, нарисовав на своих ладонях фразу "Hi, mom" ("Привет, мама").

Свою публикацию в социальной сети бизнесмен сопроводил фразой: "Вот как это начинается".

Люди в комментариях поздравили Безоса с тем, что полет прошел успешно.

Как сообщалось ранее, Джефф Безос и еще три члена экипажа космического корабля New Shepard полетели в космос. Они поднялись на высоту более 107 километров. Сам полет длился чуть больше десяти минут, а после капсула с пассажирами успешно приземлилась на землю.

Фокус уже писал о том, в чем суть космической гонки Джеффа ­­Безоса и Ричарда Брэнсона. 20 июля Джефф Безос совершил космический суборбитальный полет в капсуле многоразовой ракетной системы New Shepard. Соперник, британец Ричард Брэнсон, слетал в космос 11 июля на ракетоносителе Unity.