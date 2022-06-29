52-річна подруга Джеффа Безоса прийшла на побачення в ультракороткій сукні

Пара відвідала дорогий суші-ресторан у Малібу, де люблять їсти знаменитості.

Подруга мільярдера Джеффа Безоса 52-річна Лорен Санчес вирушила на вечерю зі своїм бойфрендом до престижного лос-анджелеського ресторану Nobu, обравши для виходу у світ дуже коротку сукню тілесного кольору, яка демонструвала її стрункі та підкачані ноги. Образ вона доповнила босоніжками на високих підборах і яскраво-жовтогарячою сумочкою.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Довге волосся жінки було розпущене та хвилями спадало на плечі.

Її коханий мав скромніший вигляд. 58-річний генеральний директор Amazon Безос віддав перевагу стриманому образу, одягнувши світло-сіру сорочку на ґудзиках, темно-сині штани та білі кросівки.

Пара увійшла до популярного й дуже дорогого суші-ресторану, тримаючись за руки. Розташований у Малібу заклад — улюблене місце відпочинку багатьох знаменитостей, серед яких Кайлі Дженнер, Меган Фокс, Дженніфер Лопес, Джастін Бібер та інші.

Nobu пропонує гостям широкий вибір страв, ціни в меню починаються від 5 доларів за один гребінець або устрицю, тоді як деякі з дорожчих страв включають Prime New York Strip вартістю 92 долари за 450 грам із сезонними грибами та меню Omakase за 195 доларів з людини.

Безос заробив свій перший мільярд у 1998 році, через рік після того, як Amazon став публічним онлайн-продавцем книг, і з того часу збільшив свій статок на 12 425% — тепер він заробляє понад 140 тисяч доларів за хвилину.

До пари, що з'явилася в гарному настрої, приєдналися троє синів Безоса, яких він запросив на прогулянку зі своєю колишньою дружиною Маккензі Скотт, а також донька.

Безос розлучився зі Скотт після 25 років шлюбу в січні 2019 року, а вже наступного дня прийшов на захід із Санчес, із якою таємно зустрічався за вісім місяців до розлучення з офіційною дружиною. Він нібито відправляв коханку на курорти на своєму приватному літаку, засипав її еротичними фото та непристойними смс.

Санчес — сертифікована пілотеса вертольота. Вона була інструкторкою з польотів у фільмі "Дюнкерк" Крістофера Нолана, також Санчес відома як ведуча програми Good Day LA на телеканалі Fox. Має сина від футболіста Тоні Гонсалеса та двох дітей від Патріка Вітселла.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Безос порадував Лорен розкішним подарунком, купивши їй маєток на Гаваях за 78 мільйонів доларів.