52-летняя подруга Джеффа Безоса пришла на свидание в ультракоротком платье

Пара посетила дорогой суши-ресторан в Малибу, где любят столоваться знаменитости.

Подруга миллиардера Джеффа Безоса, 52-летняя Лорен Санчес, отправилась на ужин со своим бойфрендом в престижный лос-анджелесский ресторан Nobu, выбрав для выхода в свет очень короткое платье телесного цвета, которое демонстрировало ее стройные и подкачанные ноги. Образ она дополнила босоножками на высоком каблуке и ярко-оранжевой сумочкой.

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Длинные волосы женщины были распущены и волнами спадали на плечи.

Ее возлюбленный выглядел скромнее. 58-летний генеральный директор Amazon Безос предпочел сдержанный образ, надев светло-серую рубашку на пуговицах, темно-синие брюки и белые кроссовки.

Пара вошла в популярный и очень дорогой суши-ресторан, держась за руки. Расположенное в Малибу заведение – любимое место отдыха многих знаменитостей, среди которых Кайли Дженнер, Меган Фокс, Дженнифер Лопес, Джастин Бибер и другие.

Nobu предлагает гостям широкий выбор блюд, цены в меню начинаются от 5 долларов за один гребешок или устрицу, в то время как некоторые из более дорогих блюд включают Prime New York Strip стоимостью 92 доллара за 450 грамм с сезонными грибами и меню Omakase за 195 долларов на человека.

Безос заработал свой первый миллиард в 1998 году, через год после того, как Amazon стал публичным онлайн-продавцом книг, и с тех пор увеличил свое состояние на 12 425% – теперь он зарабатывает более 140 тысяч долларов в минуту.

К паре, появившейся в хорошем настроении, присоединились трое сыновей Безоса, которых он пригласил на прогулку со своей бывшей женой Маккензи Скотт, а также приемная дочь.

Безос развелся со Скотт после 25 лет брака в январе 2019 года, а уже на следующий день пришел на мероприятие с Санчес, с которой тайно встречался за восемь месяцев до развода с официальной женой. Он якобы отправлял любовницу на курорты на своем частном самолете, засыпал ее эротическими фото и непристойными смс.

Санчес – сертифицированный пилот вертолета. Она была инструктором по полетам в фильме "Дюнкерк" Кристофера Нолана, также Санчес известна как ведущая программы Good Day LA на телеканале Fox. У нее есть сын от футболиста Тони Гонсалеса и двое детей от Патрика Уитселла.

Напомним, в ноябре прошлого года Безос порадовал Лорен роскошным подарком, купив ей поместье на Гавайях за 78 миллионов долларов.