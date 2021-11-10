Джефф Безос купил для своей возлюбленной Лорен Санчес роскошное поместье на Гавайях

Огромное поместье на острове Мауи обошлось миллиардеру в 78 миллионов долларов

Джефф Безос пополнил свой список шикарное недвижимости. Один из самых богатых людей мира купил огромное имение на гавайском острове Мауи за 78 миллионов долларов. Об этом пишет NYpost.

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Имение, которое Безос приобрел для своей возлюбленной Лорен Санчес, находится в заливе Лаперуза, состоит из трех зданий и окружено полями лавы. Рядом расположен вулкан Халеакала, который последний раз извергался в 1790 году. Впрочем, ученые-вулканологи считают, что через несколько сотен лет вулкан снова проснется.

[ + – ] Имение Джеффа Безоса на Гавайях Фото: The Daily Mail

Правда Безос не первый из списка миллиардеров, кто решил поселиться на Гавайях. Ранее тут огромное имение с пальмовыми и апельсиновыми рощами приобрел Марк Цукерберг и соучредитель Oracle Ларри Эллисон.

Хоть Безос и Санчес уже пожертвовали внушительные суммы местным благотворительным организациям, которые, в том числе, занимаются и охраной природы. Сделали они это, чтобы почувствовать себя частью местной общины.

Но, местные жители не слишком довольны своими очень богатыми соседями. Они боятся, что на Гавайях из-за этого вырастут цены на недвижимость.

[ + – ] Имение Джеффа Безоса на Гавайях Фото: The Daily Mail

Безос, кроме нового имения в райской бухте также владеет домами в Техасе, Калифорнии, штате Вашингтон, а также он недавно приобрел огромные апартаменты из нескольких квартир на Пятой Авеню в Нью-Йорке.

К слову, в Лос-Анджелесе он владеет одним из самых дорогих особняков города: бывшим поместьем Джека Уорнера, которое обошлось Безосу в 165 миллионов долларов.