Джефф Безос купив для своєї коханої Лорен Санчес розкішний маєток на Гаваях

Величезний маєток на острові Мауї коштував мільярдеру 78 мільйонів доларів.

Джефф Безос поповнив свій список розкішної нерухомості. Один із найбагатших людей світу купив величезний маєток на гавайському острові Мауї за 78 мільйонів доларів. Про це пише NYpost.

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Маєток, який Безос придбав для своєї коханої Лорен Санчес, розташований у затоці Лаперуза, складається з трьох будівель і оточений полями лави. Поруч розташований вулкан Халеакала, який востаннє вивергався 1790 року. Утім, учені-вулканологи вважають, що за кілька сотень років вулкан знову прокинеться.

[ + – ] Маєток Джеффа Безоса на Гаваях Фото: The Daily Mail

Щоправда, Безос не перший зі списку мільярдерів, хто вирішив оселитися на Гаваях. Раніше тут величезний маєток із пальмовими й апельсиновими гаями придбав Марк Цукерберг і співзасновник Oracle Ларрі Еллісон.

Хоча Безос і Санчес уже пожертвували значні суми місцевим благодійним організаціям, які, зокрема, займаються й охороною природи, зробили вони це, щоби відчути себе частиною місцевої громади.

Але місцеві жителі не надто задоволені своїми дуже багатими сусідами. Вони бояться, що на Гаваях через це зростуть ціни на нерухомість.

[ + – ] Маєток Джеффа Безоса на Гаваях Фото: The Daily Mail

Безос, окрім нового маєтку в райській бухті, також володіє будинками в Техасі, Каліфорнії, штаті Вашингтон, а також він нещодавно придбав величезні апартаменти з кількох квартир на П'ятій Авеню в Нью-Йорку.

До речі, у Лос-Анджелесі він володіє одним із найдорожчих маєтків міста: колишнім маєтком Джека Ворнера, який обійшовся Безосу в 165 мільйонів доларів.