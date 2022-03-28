Колишня дружина Джеффа Безоса пожертвувала Україні 100 мільйонів доларів

Найбагатша жінка світу підтримала українських біженців.

Американська благодійниця Маккензі Скотт, колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса та найбагатша жінка планети, пожертвувала українським біженцям значну суму. Про це пише Forbes.

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Як відомо, Маккензі Скотт, найвпливовіша жінка світу, пожертвувала 3,8 млрд доларів у низку різних благодійних фондів, зокрема ті, які допомагають українським біженцям.

Серед благодійних фондів, яким 51-річна Маккензі Скотт передала кошти, є кілька фондів, які допомагають Україні:

CARE

Центр філантропії під час аварії

Choose Love

HIAS

Норвезька рада у справах біженців

OutRight Action International

Urgent Action Fund

Деякі джерела стверджують, що колишня дружина Джеффа Безоса віддала українським біженцям 100 млн доларів.

Нагадаємо, оскароносний актор Леонардо Ді Капріо раніше зробив найбільшу пожертву від однієї людини. Голлівудська знаменитість віддала на потреби України, зокрема ЗСУ, 10 млн доларів.

Також Фокус писав про збір коштів для українських біженців акторкою Милою Куніс, уродженкою Чернівців. Вона зі своїм чоловіком, Ештоном Кутчером, зібрали понад 20 млн доларів.