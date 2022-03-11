Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали 20 млн доларів для українців

Пара зібрала цю суму менш ніж за тиждень.

38-річна американська акторка українського походження Міла Куніс та її чоловік, 44-річний актор Ештон Кутчер зібрали близько 20 мільйонів доларів допомоги для українців, які постраждали від війни з боку РФ. Про це зіркове подружжя повідомило в ролику на Instagram-акаунті Ештона з 4,5 млн підписників.

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Як відомо, пара планує зібрали не менше 30 мільйонів доларів, оскільки для Міли український народ є близьким, а сама вона походить з України та народилася в Чернівцях. Куніс закликала шанувальників не залишатися осторонь та допомогти біженцям.

[ + – ] Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали для українців, котрі постраждали від війни, близько 20 млн доларів

"Ми хочемо подякувати всім, хто зробив пожертву, це дуже багато значить для нас. Це дає нам відчуття єдності", — зазначило зіркове подружжя, якому вдалося зібрати таку значну суму менш ніж за тиждень.

Раніше Фокус писав про початок зборів пожертвувань для українських біженців зірковим подружжям Бекхем. Девід та Вікторія подали приклад усім, спершу пожертвувавши мільйон фунтів стерлінгів, які перекажуть на допомогу матерям та їхнім дітям, котрі тікають від війни.