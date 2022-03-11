Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали 20 млн долларов для украинцев

Пара собрала эту сумму менее чем за неделю.

38-летняя американская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж, 44-летний актер Эштон Кутчер собрали около 20 миллионов долларов помощи украинцам, пострадавшим от войны со стороны РФ. Об этом звездные супруги сообщили в ролике на Instagram-аккаунте Эштона с 4,5 млн подписчиков.

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Как известно, пара планирует собрать не менее 30 миллионов долларов, поскольку для Милы украинский народ близок, а сама она родом из Украины и родилась в Черновцах. Кунис призвала поклонников не оставаться в стороне и помочь беженцам.

[ + – ] Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали для пострадавших от войны украинцев около 20 млн долларов

"Мы хотим поблагодарить всех, кто сделал пожертвование, это очень много значит для нас. Это дает нам чувство единства", — отметили звездные супруги, которым удалось собрать такую значительную сумму менее чем за неделю.

Ранее Фокус писал о начале собрания пожертвований для украинских беженцев звездными супругами Бекхэм. Дэвид и Виктория подали пример всем, сначала пожертвовав миллион фунтов стерлингов, которые перескажут на помощь матерям и детям, которые пытаются спастись от войны.