Бывшая жена Джеффа Безоса пожертвовала Украине 100 миллионов долларов

Самая богатая женщина мира поддержала украинских беженцев.

Американская благотворительница Маккензи Скотт, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса и самая богатая женщина планеты, пожертвовала украинским беженцам значительную сумму. Об этом пишет Forbes.

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Как известно, Маккензи Скотт, самая влиятельная женщина мира, пожертвовала 3,8 млрд долларов в сотню различных благотворительных фондов, в том числе в те, которые помогают украинским беженцам.

Среди благотворительных фондов, которым 51-летняя Маккензи Скотт передала средства, есть несколько фондов, которые помогают Украине:

CARE

Центр филантропии при крушениях

Choose Love

HIAS

Норвежский совет по делам беженцев

OutRight Action International

Urgent Action Fund

Некоторые источники утверждают, что бывшая жена Джеффа Безоса отдала украинским беженцам 100 млн долларов.

Напомним, оскароносный актер Леонардо Ди Каприо ранее сделал самое большое пожертвование от одного человека. Голливудская знаменитость отдала на нужды Украины, в том числе ВСУ, 10 млн долларов.

Также Фокус писал о сборе средств для украинских беженцев актрисой Милой Кунис, уроженкой Черновцов. Она со своим мужем, Эштоном Кутчером, собрали более 20 млн долларов.