Бывшую жену Джеффа Безоса признали самой влиятельной женщиной мира

Американская благотворительница подвинула в этом рейтинге возглавлявшую его с 2011 года Ангелу Меркель

Накануне американское издание Forbes опубликовало свой ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин планеты. Американская благотворительница, 51-летняя Маккензи Скотт, экс-супруга в недавнем прошлом, самого богатого человека планеты Джеффа Безоса, стала самой влиятельной женщиной и заняла первое место в авторитетном рейтинге.

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Напомним, что Маккензи Скотт и Джефф Безос развелись в 2019 году после 25 лет брака. После разрыва с предпринимателем писательница получила 4% акций Amazon – на тот момент они стоили около 38,3 млрд долларов. Тогда Скотт занялась благотворительностью. Она присоединилась к инициативе Билла и Мелинды Гейтс, призывающих богатых людей планеты пожертвовать на благотворительность большую часть своего состояния.

[ + – ] Маккензи Скотт и Джефф Безос были в браке 25 лет

Бывшая жена основателя Amazon и одна из самых богатых женщин планеты сдвинула с этого места Ангелу Меркель, носившую это звание в течение 10 лет с 2011 года. Меркель, недавно ушедшая с поста канцлера Германии, сейчас настроена отдыхать, а не продолжать политическую борьбу и социальную активность, поэтому ее в этом списке не оказалось.

На втором месте Forbes разместили Камалу Гаррис — вице-президента США, первую женщину на этом посту. На третьем месте глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Отметим, что в рейтинге представлены также звезды шоу-бизнеса: Бейонсе (76-я позиция), Рианна (68-я позиция), Риз Уизерспун (74-е место) и другие знаменитости.

Королева Великобритании Елизавета II заняла 70-е место. Такая потеря позиций связана с рядом скандалов и проблем, сопровождавших королевскую семью в 2021 году. Это и интервью внука королевы принца Гарри и его жены Меган Маркл Опре Уинфри (занявшей 23-е место рейтинге Forbes), в котором герцоги Сассекские обвинили королевскую семью в расизме, а также болезнь королевы, из-за которой она мало появлялась в последнее время на публичных мероприятиях. Не последнюю роль в поетре позиций сыграла смерть мужа Елизаветы принца Филиппа в апреле 2021 года.

Последнее место в рейтинге Forbes заняла бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, выступившая в сенате США в 2021 году и обвинившая популярную соцсеть в манипуляциях и дезинформации.

[ + – ] Новый муж Маккензи Скотт Дэн Джуэтт

Ранее мы сообщали, что Маккензи Скотт весной 2021 года вышла замуж за школьного учителя Дэна Джуэтта.

Напомним, у Джеффа Безоса роман с 51-летней Лорен Санчес, которой недавно богатый возлюбленный подарил шикарную усадьбу на Гавайях.