Рука дающего. Сколько Джоан Роулинг, Маккензи Скотт, Тайгер Вудс жертвуют на благотворительность

Мировые знаменитости по-разному принимают участие в благотворительной деятельности. Варежки Берни Сандерса, битва за Хогвартс и игра в гольф собирают миллионы на добрые дела.

Варежки сенатора Берни Сандерса — источник вдохновения и благотворительных взносов

79-летний сенатор Берни Сандерс стал главной звездой инаугурации президента США Джо Байдена 20 января. Он пришел на церемонию в аутдор-куртке и больших вязаных варежках, хотя на улице было +5°С. Образ политика стал мемом, после чего команда Сандеса разместила снимок с сенатором на футболках, толстовках, других предметах одежды и собрала за неделю $1,8 млн для благотворительных организаций в Вермонте, помогающих нуждающимся.

[ + – ] Берни Сандерс в уже легендарных варежках

• Первую партию одежды с образом политика раскупили менее чем за 30 минут.

• Легендарные варежки Сандерса связала учительница начальной школы из Вермонта — Джен Эллис.

• На аукционе eBay жительница Техаса Тоби Кинг продала вязаную куклу сенатора за $20 тыс. Средства передадут благотворительной организации Meals on Wheels, которая доставляет еду нуждающимся.

Знаменитости передали миллиарды на борьбу с COVID-19

Бывшая жена основателя компании Amazon Маккензи Скотт с июля по декабрь 2020 года пожертвовала $6 млрд для организаций, помогающих американцам в пандемию. Среди них — продовольственные банки и фонды чрезвычайной помощи. По словам Маккензи, пандемия стала ударом для тех, кто едва сводил концы с концами, в то время как богатство миллиардеров увеличилось.

[ + – ] Маккензи Скотт отправила на помощь нуждающимся 6 миллиардов долларов

• Среди самых щедрых борцов с COVID-19 в 2020 году — основатель Twitter Джек Дорси. В апреле он отдал $1 млрд из $3,9 млрд своего личного состояния.

• Билл Гейтс и жена Мелинда пожертвовали $300 млн на создание вакцин и закупку диагностического оборудования.

Победили Волан-де-Морта — победим домашнее насилие и бедность, решила Джоан Роулинг

Британская писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, в мае 2020 года перевела 1 млн фунтов стерлингов ($1,3 млн) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия. Сделала она это в честь 22-й годовщины битвы за Хогвартс.

[ + – ] Джоан Роулинг своеобразно отпраздновала годовщину "битвы за Хогвартс"

• Половину средств получит организация, которая помогает бездомным, вторую половину — фонд, поддерживающий жертв домашнего насилия.

• Битва за Хогвартс — это решающее событие поттерианы, произошедшее в книге 2 мая 1998 года. В тот день ученики и преподаватели школы чародейства и волшебства Хогвартс сразились со сторонниками Волан-де-Морта, а Гарри Поттер победил темного мага.

Важно

Иногда они продаются: обед с Уорреном Баффеттом, ужин с Трампом и свидание с "Моной Лизой"

Звездный матч по гольфу принес $20 млн на благотворительность

В мае 2020-го американские звезды гольфа Тайгер Вудс и Фил Микельсон сыграли благотворительный матч вместе с легендами национальной футбольной лиги (НФЛ) Пейтоном Мэннингом и Томом Брэди. За игру они собрали $20 млн, которые перевели в фонды помощи американцам, пострадавшим от COVID-19.

[ + – ] Благотворительный матч, в котором участвовали американские звезды гольфа и национальной футбольной лиги

• Встреча прошла во Флориде на домашнем поле Вудса. Звезды играли в смешанных составах: Вудс и Мэннинг против Микельсона и Брэди. Победила команда Вудса и Мэннинга.

• Шестикратный победитель супербоула Том Брэди одним из ударов попал в цель с расстояния 90 м.