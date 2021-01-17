Иногда они продаются: обед с Уорреном Баффеттом, ужин с Трампом и свидание с "Моной Лизой"

Фокус рассказывает о людях, которые готовы заплатить за уникальную возможность сотни тысяч, а то и миллионы долларов.

Мона Лиза без грима

Большой поклонник искусства и, в частности, творчества Леонардо да Винчи заплатил €80 тыс. за возможность присутствовать при ежегодном осмотре знаменитой "Моны Лизы", когда картину вынимают из специальной стеклянной витрины. Ранее при осмотре присутствовали лишь эксперты и главы некоторых стран. Участник торгов, пожелавший остаться неизвестным, приобрел это "свидание" в рамках аукциона Bid for the Louvre ("Ставка на Лувр"). Всю выручку музей направит на свои благотворительные и педагогические проекты, в том числе на компенсацию убытков, нанесенных пандемией.

[ + – ] Мона Лиза

• С 1956 года "Джоконда" находится под пуленепробиваемым стеклом после неоднократных покушений вандалов. Охранная система обошлась Лувру в €7 млн.

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• "Мона Лиза" застрахована на $3 млрд.

• Всего аукцион Bid for the Louvre принес музею €2,3 млн.

Обед с Уорреном Баффеттом

В прошлом году обед с миллиардером Уорреном Баффеттом ушёл с молотка за чуть более чем $4,5 млн. Легендарный инвестор сам выставил такой лот на сайте интернет-аукциона eBay. Возможность встретиться с Баффеттом купил 28-летний Джастин Сан, основатель криптовалютной платформы Tron и главный исполнительный директор BitTorrent.

[ + – ] Обед с Уорреном Баффеттом

• Smith & Wollensky один из любимых ресторанов Уоррена Баффетта. Средний чек в этом стейк-хаусе равен $350 без напитков. Самое дешёвое вино стоит $55 за бутылку.

Ужин с Дональдом Трампом

В 2018 году в честь годовщины инаугурации Дональд Трамп устроил приём в частной резиденции во Флориде. Стоимость входного билета на двоих составила $100 тыс. В цену входили право на обед и фото с президентом.

[ + – ] Ужин с Дональдом Трампом

• Обед за одним столом с Трампом стоил $250 тыс.

• Билет на мероприятие можно было выиграть в лотерею, пожертвовав при этом на политическую деятельность Трампа минимум $3. В итоге за девять месяцев 2017 года американцы перевели на счёт организации более $11 млн.

Девичник с Терезой Мэй

Весной прошлого года премьер-министр Великобритании устроила благотворительный обед. За возможность встретиться с Терезой Мэй необходимо было заплатить 135 тыс. фунтов. Кроме Мэй в обеде участвовали шесть женщин, входящих в состав Кабинета министров.

[ + – ] Девичник с Терезой Мэй

• Право на такой девичник выиграла на аукционе Любовь Чернухина, супруга бывшего замминистра финансов РФ и экс-главы Внешэкономбанка.

• Встреча прошла в отеле Goring Hotel в фешенебельном лондонском районе Белгравия. На ужин дамам подали спаржу, говядину Веллингтон и Eton mess — традиционный десерт из клубники, безе и взбитых сливок.