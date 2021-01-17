Іноді вони продаються: обід з Уорреном Баффеттом, вечеря з Трампом і побачення з "Моною Лізою"

Фокус розповідає про людей, які готові заплатити за унікальну можливість сотні тисяч, а то і мільйони доларів.

Мона Ліза без гриму

Великий шанувальник мистецтва і, зокрема, творчості Леонардо да Вінчі заплатив €80 тис. За можливість бути присутнім при щорічному огляді знаменитої "Мони Лізи", коли картину виймають зі спеціальної скляної вітрини. Раніше при огляді були присутні лише експерти та голови деяких країн. Учасник торгів, який побажав залишитися невідомим, придбав це "побачення" в рамках аукціону Bid for the Louvre ( "Ставка на Лувр"). Всю виручку музей направить на свої благодійні та педагогічні проекти, в тому числі на компенсацію збитків, нанесених пандемією.

[ + – ] Мона Ліза

• З 1956 року "Джоконда" знаходиться під куленепробивним склом після неодноразових замахів плюндріїв. Охоронна система обійшлася Лувру в €7 млн.

• "Мона Ліза" застрахована на $3 млрд.

• Всього аукціон Bid for the Louvre приніс музею €2,3 млн.

Обід з Уорреном Баффеттом

У минулому році обід з мільярдером Уорреном Баффеттом пішов з молотка за трохи більш ніж $4,5 млн. Легендарний інвестор сам виставив такий лот на сайті інтернет-аукціону eBay. Можливість зустрітися з Баффеттом купив 28-річний Джастін Сан, засновник криптовалютної платформи Tron і головний виконавчий директор BitTorrent.

[ + – ] Обід з Уорреном Баффеттом

• Smith & Wollensky один з улюблених ресторанів Уоррена Баффета. Середній чек в цьому стейк-хаусі дорівнює $350 без напоїв. Найдешевше вино коштує $55 за пляшку.

Вечеря з Дональдом Трампом

У 2018 році на честь річниці інавгурації Дональд Трамп влаштував прийом в приватній резиденції у Флориді. Вартість вхідного квитка на двох склала $100 тис. У ціну входили право на обід і фото з президентом.

[ + – ] Вечеря з Дональдом Трампом

• Обід за одним столом з Трампом коштував $250 тис.

• Квиток на захід можна було виграти в лотерею, пожертвувавши при цьому на політичну діяльність Трампа мінімум $3. У підсумку за дев'ять місяців 2017 американці перевели на рахунок організації більше $11 млн.

Дівич-вечір з Терезою Мей

Навесні минулого року прем'єр-міністр Великобританії влаштувала благодійний обід. За можливість зустрітися з Терезою Мей необхідно було заплатити 135 тис. фунтів. Крім Мей в обіді брали участь шість жінок, що входять до складу Кабінету міністрів.

[ + – ] Дівич-вечір з Терезою Мей

• Право на такий дівич-вечір виграла на аукціоні Любов Чернухіна, дружина колишнього заступника міністра фінансів РФ і екс-глави Зовнішекономбанку.

• Зустріч пройшла в готелі Goring Hotel в фешенебельному лондонському районі Белгравія. На вечерю жінкам подали спаржу, яловичину Веллінгтон і Eton mess — традиційний десерт з полуниці, безе і збитих вершків.