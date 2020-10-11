Секреты старинных полотен. Какие тайны прошлого хранят картины древних мастеров
Французский учёный Паскаль Котт заявил, что обнаружил под портретом Моны Лизы скрытый рисунок. Котт утверждает, что именно это портрет настоящей Моны Лизы, а всем известная картина — изображение другой женщины. Лувр не комментирует эти заявления. Мы же представляем топ-5 картин знаменитых художников. В каждой из них спрятан секрет
1 Видишь кита? А он есть!
На одном из полотен голландца Хендрика ван Антониссена «Вид песков Схевенингена» (1641) на зимнем берегу моря собралось множество людей. Спустя почти 300 лет причина массового паломничества стала известна. Во время реставрации с полотна сняли лак, и под ним обнаружили изображение кита, выбросившегося на берег.
По одной из версий, его закрасил сам художник, чтобы картина не отпугивала покупателей.
2 Похороны младенца
Тайну полотна «Анжелюс» (1859) француза Жана-Франсуа Милле раскрыл Сальвадор Дали. По его просьбе в Лувре сделали рентгенограмму картины, которая прояснила, что крестьяне не молятся за урожай, как было принято считать, а хоронят ребёнка. «Я всегда чуял смерть в этой картине», — прокомментировал Дали.
3 Сексуальная бретелька
Американец Джордж Сарджент написал портрет парижской светской львицы Виржини Готро с целью прославиться — и угодил в скандал. В 1884 году выставленная в парижском салоне картина «Портрет мадам Икс» вызвала возмущение публики небрежно сброшенной с плеча бретелькой на платье, которую расценили как недопустимую сексуальность. Бретельку художник перерисовал на плечо и покинул Париж навсегда.
4 Зеркало с загадкой
«Портрет четы Арнольфини» (1434) Яна ван Эйка — первый в истории живописи двойной портрет, насыщенный символами и намёками. Но главное послание художник зашифровал в зеркале посреди картины. В нём отражаются два человека: по одной версии, это свидетели предстоящей свадьбы, по другой — автопортрет мастера из Брюгге и его жены.
5 Что скрывает горностай
«Дама с горностаем» (1490) Леонардо да Винчи изображает любовницу миланского герцога Лодовико Сфорца — Чечилию Галлерани. В 2014 году с помощью мультиспектральной камеры исследователи выяснили, что горностай на полотне дорисован позже. По одной из версий, это сделано для того, чтобы скрыть беременность содержанки. Она родила бастарда в мае 1491 года, а в январе того же года герцог женился на другой. Пикантная ситуация.