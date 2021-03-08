Экс-жена богатейшего человека в мире вышла замуж за школьного учителя

Маккензи Скотт, бывшая жена Джеффа Безоса, главы Amazon, снова вышла замуж.

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за американского учителя Дэна Джуэтта. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Впервые о браке сообщалось 6 марта на сайте Giving Pledge — сайте, где миллиардеры клянутся пожертвовать свое состояние другим. Источник издания подтвердил информацию о браке Скотт и Джуэтта.

Джуэтт написал, что присоединяется к "обязательству своей жены передать огромное финансовое состояние для служения другим".

"Странно писать письмо, в котором говорится, что я планирую отдать большую часть своего состояния в течение жизни, поскольку я никогда не стремился собрать такое богатство", — собщил он.

Маккензи Скотт и Джефф Безос развелись в 2019 году после 25 лет брака. При разводе Маккензи получила 4% акций Amazon — на тот момент они стоили около 38,3 миллиарда долларов.

После развода Маккензи Скотт занялась благотворительностью. Она присоединилась к инициативе Билла и Мелинды Гейтс, призывающих миллиардеров при жизни отдать на благотворительность большую часть своего состояния. В июле 2020 года стало известно, что она пожертвовала различным организациям 1,7 миллиарда долларов.

Состояние Скотт выросло за счет роста акций Amazon, которые взлетели в том числе и на фоне пандемии коронавируса. Согласно рейтингу Bloomberg, состояние самого Безоса оценивается в 207 миллиардов долларов.