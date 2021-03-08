Екс-дружина найбагатшої людини у світі вийшла заміж за шкільного вчителя

Маккензі Скотт, колишня дружина Джеффа Безоса, глави Amazon, знову вийшла заміж.

Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт вийшла заміж за американського вчителя Дена Джуетт. Про це пише The Wall Street Journal.

Вперше про шлюб повідомлялося 6 березня на сайті Giving Pledge — сайті, де мільярдери клянуться пожертвувати свої статки іншим. Джерело видання підтвердло інформацію про шлюб Скотт і Джуетт.

Джуетт написав, що приєднується до "зобов'язання своєї дружини передати величезне фінансове становище для служіння іншим".

"Дивно писав лист, в якому йдеться про те, що я планую віддати більшу частину свого стану протягом життя, оскільки я ніколи не прагнув зібрати таке багатство", — Повідомити він.

Маккензі Скотт і Джефф Безос розлучилися в 2019 році після 25 років шлюбу. При розлученні Маккензі отримала 4% акцій Amazon — на той момент вони коштували близько 38,3 мільярда доларів.

Після розлучення Маккензі Скотт зайнялася благодійністю. Вона приєдналася до ініціативи Білла і Мелінди Гейтс, які закликають мільярдерів за життя віддати на благодійність велику частину свого статку. У липні 2020 року стало відомо, що вона пожертвувала різним організаціям 1,7 мільярда доларів.

Стан Скотт зросла за рахунок зростання акцій Amazon, які злетіли в тому числі і на тлі пандемії коронавірусу. Згідно з рейтингом Bloomberg, стан самого Безоса оцінюється в 207 мільярдів доларів.