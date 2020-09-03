Завидная невеста. Экс-супруга основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

Маккензи Скотт на данный момент занимает 12 строчку в рейтинге самых богатых людей в мире, где ее экс-супруг занимает первую строчку. Следом за Скотт идет Франсуаза Беттанкур-Майерс, владеющая компанией L'Oreal. Ее состояние оценивается в 66,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Маккензи Скотт в июле уже становилась богатейшей женщиной планеты, однако менее чем через сутки Франсуаза Беттанкур-Майерс вновь обогнала ее по размеру состояния. В том же месяце бывшая жена Джеффа Безоса стала богатейшей женщиной США.

До этого самой богатой женщиной мира считалась именно владелица L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Ее состояние оценивается в 66,8 миллиарда.

Отметим, что состояние Скотт выросло за счет роста акций Amazon, которые взлетели в том числе и на фоне пандемии коронавируса. Согласно рейтингу Bloomberg, состояние самого Безоса оценивается в 207 миллиардов долларов.

Маккензи Скотт и Джефф Безос развелись в апреле прошлого года после 25 лет брака. При разводе Маккензи получила 4% акций Amazon - на тот момент они стоили около 38,3 миллиарда долларов.

После развода Маккензи Скотт занялась благотворительностью. Она присоединилась к инициативе Билла и Мелинды Гейтс, призывающих миллиардеров при жизни отдать на благотворительность большую часть своего состояния. В июле 2020 года стало известно, что она пожертвовала различным организациям 1,7 миллиарда долларов.

Напомним, что ритейлер Amazon в ближайшее время наймет дополнительно 100 тыс. человек в США для работы на складах и доставки товаров. Все дело в том, что клиенты стали делать намного больше онлайн-заказов из-за эпидемии коронавируса. Также компания планирует временно повысить зарплаты всем сотрудникам складов, магазинов и службы доставки. По данным eMarketer, на долю Amazon сейчас приходится 39% всех онлайн-заказов в США.