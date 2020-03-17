Коронавирус не помеха. Amazon набирает персонал и повышает зарплаты

На долю Amazon сейчас приходится 39% всех онлайн-заказов в США

Ритейлер Amazon наймет дополнительно 100 тыс. человек в США для работы на складах и доставки товаров. Причина – клиенты стали делать намного больше онлайн-заказов из-за эпидемии коронавируса и вводимых властями ограничений на передвижения, сообщила The Wall Street Journal. По данным на конец 2019 года на компанию работало около 800 тыс. человек на постоянной и временной основе.

Также она планирует временно повысить зарплаты всем сотрудникам складов, магазинов и службы доставки. В США и Канаде компания будет платить им до конца апреля на $2 в час больше. Сейчас начальная зарплата сотрудников складов Amazon в США – $15 в час. Кроме того, компания также повысит зарплаты в Великобритании на 2 фунта в час и в странах ЕС – на 2 евро в час.

По данным eMarketer, на долю Amazon сейчас приходится 39% всех онлайн-заказов в США.

Динамика курса акций Amazon

В США зафиксировано уже 4733 случаев заболевания коронавирусом, 85 человек умерли.

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