Пандемия коронавируса продлится до 2022 года, – институт Роберта Коха

Пандемия развивается волнами, считают ученые

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами. Об этом заявил Лотар Вилер, президент института Роберта Коха, федерального заведения Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней.

"Пандемия развивается волнами. Это мы знаем, это точно так. Но насколько быстры эти волны? И когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые до 60–70% населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет", – сообщил Лотар Вилер на пресс-конференции, пишет Spiegel.

Он отметил, что количество случаев заражения растет и отследить цепочку заболевания становится все сложнее. По его мнению, реальных случаев заражения в стране может быть больше, чем официально объявленных, из-за недостаточных мощностей лабораторий, которые проводят тесты.

По оценке Вилера, вакцина будет готова только в 2021 году.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила сограждан, что новым коронавирусом могут заболеть до 70% населения. В связи с этим она призвала жителей страны к "сплоченности и благоразумию".

По данным на 17 марта, в Германии диагностировано 6012 случаев заболевания коронавирусом, 13 человек скончались. Количество инфицированных за последние сутки увеличилось на 1100 человек.

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