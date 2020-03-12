Эпидемия пошла на спад. В Китае отчитались об успехах в борьбе с коронавирусом

Число новых подтвержденных случаев заболевания резко снизилось

Пик эпидемии COVID-19 в Китае прошел – заявил на брифинге официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн. По его словам, в провинции Хубэй, за исключением города Ухань (очаг распространения инфекции), в течение текущей недели не было зарегистрировано новых случаев заражения. Об этом сообщило Reuters.

"За пределами провинции Хубэй было выявлено семь новых случаев, из которых шесть – ввозные. Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик волны эпидемии в стране уже прошел", – сказал Ми Фэн.

В то же время, в том же Госкомитете по вопросам здравоохранения 12 марта заявили о получении сообщений о 15 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом, а также о 11 новых случаях с летальным исходом в континентальной части Китая за 11 марта. Об этом информирует китайское государственное агентство "Синьхуа".

Среди всех новых летальных случаев 10 были зафиксированы в провинции Хубэй.

Кроме того, 11 марта были выявлены 33 новых случая с подозрением на заражение.

В тот же день из больниц были выписаны 1318 пациентов после выздоровления.

К концу 11 марта в материковом Китае было выявлено 80 793 подтвержденных случая заболевания: 14 831 пациент в настоящее время проходит лечение, 62 793 вылечились и покинули больницы, 3169 скончались.

Число пациентов с подозрением на заражение коронавирусом составило 253. Под медицинским наблюдением находится 13 701 человек, имевший тесные контакты с заболевшими.

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