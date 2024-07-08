Ни капельки стресса. Назван период, когда горбатые киты были счастливее всего в океане

Исследователи обнаружили, что счастье морских гигантов в океане напрямую зависит от присутствия в нем людей.

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Океан покрывает больше половины поверхности нашей планеты и является домом для множества живых существ, в том числе крупнейших животных на Земле — китов. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, в какой период времени горбатые киты были счастливее всего в океане, пишет PHYS.org.

Для этого команда из Университета Квинсленда использовала фото, сделанные дронами, и образцы жира, которые были собраны у морских гигантов во время их миграции в 2020 и 2021 годах. По словам ведущего автора исследования, доктора Джейка Лински, эти данные помогли им с коллегами оценить здоровье вида во время беспрецедентных изменений в человеческой деятельности.

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Отметим, что эта популяция горбатых китов смогла успешнее всего восстановиться после китобойного промысла, в результате которого погибло невероятное количество китов. В рамках нового исследования ученые стремились использовать новейшие инструменты, чтобы оценить здоровье китов.

Фото, полученные с дронов, позволили ученым оценить размер и состояние тел китов. Эти данные являются важными показателями запасов энергии, используемых во время длительной ежегодной миграции и интенсивного периода размножения. В то же время образцы жира и кожи китов позволяют оценить гормональный фон и экспрессию генов животных, связанных со стрессом, энергетическими резервами и иммунным здоровьем.

Результаты исследований показывают значительно более низкие концентрации кортизола у горбатых китов в 2021 году в сравнении с 2020. По словам Лински эти изменения в физиологии отображают снижение стрессовых факторов окружающей среды за два года пандемии COVID-19.

Авторы исследования полагают, что на улучшение здоровья китов оказали влияние сразу несколько факторов, а именно:

сдвиг климата в сторону более прохладного Ла-Нинья;

драматические изменения в деятельности человека во время пандемии.

Исследователи также полагают, что еще одним фактором стало снижение загрязняющих веществ в отдельных водоемах, где кормятся киты. К слову, в предыдущем исследовании, ученые уже обнаружили аналогичные изменения в гормонах стресса у китов на противоположной стороне Антарктического континента — наши результаты подтверждают идею о том, что эти изменения произошли по всему Южному океану.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые наблюдали за сексом китов: вопросов больше, чем ответов.