Фактор ожирения: почему иммунитет к вакцине может снижаться у разных людей

Пока мир борется с COVID-19, ученые исследуют, как ожирение влияет на реакцию на вакцину, проливая свет на потенциальные риски для этой группы населения и предлагая стратегии смягчения.

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Вакцины против COVID-19 очень эффективны, но недавние исследования показали, что их влияние может отличаться для разных групп людей. В частности, пожилые люди и лица с ослабленной иммунной системой, например, больные раком или другими заболеваниями, могут не иметь столь сильного иммунного ответа на вакцины. Эти группы уже находятся в зоне повышенного риска заражения COVID-19, пишет ScienceAlert.

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Более того, ожирение было определено как фактор риска тяжелой формы COVID-19 и связано с различными другими заболеваниями, такими как диабет 2 типа, высокое кровяное давление и хроническая болезнь почек. Однако влияние ожирения на эффективность вакцины COVID-19 до сих пор не было хорошо изучено.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, проливает свет на этот вопрос, показывая, что ожирение связано с более быстрым снижением иммунитета после вакцинации COVID-19. Предыдущие исследования показали, что у людей с ожирением, как правило, ослаблен иммунный ответ на другие вакцины, включая вакцины против гриппа, бешенства и гепатита.

Вакцины COVID-19 работают путем выработки антител, которые распознают белок spike, присутствующий на поверхности вируса SARS-CoV-2, а также стимулируют иммунные клетки, называемые Т-клетками, для защиты от тяжелой болезни, если человек заразится. Для поддержания иммунной защиты многие страны предпочитают использовать бустерные вакцины, особенно для уязвимых групп населения.

Некоторые исследования показали, что у людей с ожирением может быть более низкий уровень антител после вакцинации COVID-19 по сравнению с населением в целом. В связи с этим группа исследователей из Кембриджского университета и Эдинбургского университета изучила влияние ожирения на эффективность вакцины с течением времени.

Используя платформу данных под названием EAVE II, команда Эдинбургского университета проанализировала данные о состоянии здоровья 5,4 миллиона жителей Шотландии в режиме реального времени. Они сосредоточились на госпитализациях и смертях, связанных с COVID-19, среди 3,5 миллиона взрослых, получивших две дозы вакцины от Pfizer или AstraZeneca.

Результаты показали, что у людей с выраженным ожирением, определяемым как индекс массы тела (ИМТ) более 40, риск госпитализации и смерти от COVID-19 после вакцинации был повышен на 76 процентов по сравнению с людьми с нормальным ИМТ. Риск был также умеренно повышен у людей с ожирением (ИМТ от 30 до 40) или недостаточным весом (ИМТ менее 18,5).

Более того, риск развития тяжелых заболеваний в результате прорывных инфекций после введения второй дозы вакцины начал увеличиваться быстрее среди людей с выраженным ожирением (примерно через десять недель после вакцинации) и среди людей с ожирением (примерно через 15 недель) по сравнению с людьми с нормальным весом (примерно через 20 недель).

Чтобы получить более глубокие знания, исследовательская группа провела эксперименты на людях с тяжелой формой ожирения, получивших третью дозу или бустер мРНК вакцины COVID-19 (Pfizer и Moderna). Они сравнили иммунные реакции 28 человек с тяжелой формой ожирения из больницы Адденбрука в Кембридже с реакциями 41 человека с нормальным весом.

Исследование показало, что, хотя уровень антител был одинаковым в образцах всех участников до бустерной вакцинации, способность антител эффективно бороться с вирусом, известная как "способность к нейтрализации", была снижена у людей с сильным ожирением. Фактически, способность к нейтрализации не могла быть обнаружена или определена количественно у 55% людей с тяжелой формой ожирения, по сравнению с 12% людей с нормальным индексом массы тела.

Это говорит о том, что вакцина COVID-19 может вызывать более низкое качество антител у людей с ожирением, что потенциально снижает их способность прочно связываться с вирусом. Однако после получения дополнительной дозы вакцины функция антител у людей с ожирением восстанавливалась до того же уровня, что и у людей с нормальным весом.

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