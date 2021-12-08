Колишню дружину Джеффа Безоса визнали найвпливовішою жінкою світу

Американська благодійниця посунула в цьому рейтингу Ангелу Меркель, яка очолювала його з 2011 року

Напередодні американське видання Forbes опублікувало свій щорічний рейтинг найвпливовіших жінок планети. Американська письменниця та благодійниця, 51-річна Маккензі Скотт, колишня дружина колись найбагатшої людини планети Джеффа Безоса, стала найвпливовішою жінкою та посіла перше місце в авторитетному рейтингу.

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Нагадаємо, що Маккензі Скотт та Джефф Безос розлучилися у 2019 році після 25 років шлюбу. Після розриву з підприємцем письменниця отримала 4% акцій Amazon — на той момент вони коштували близько 38,3 млрд доларів. Тоді Скотт зайнялася благодійністю. Вона приєдналася до ініціативи Білла і Мелінди Гейтс, які закликають багатих людей планети пожертвувати на благодійність велику частину своїх статків.

[ + – ] Маккензі Скотт та Джефф Безос були у шлюбі 25 років

Колишня дружина засновника Amazon та одна з найбагатших жінок планети посунула з цього місця Ангелу Меркель, яка носила це звання протягом 10 років з 2011 року. Меркель, яка нещодавно пішла з посту канцлера Німеччини, наразі налаштована відпочивати, а не продовжувати політичну боротьбу та соціальну активність, тому її в цьогорічному списку не виявилося.

На другому місці Forbes розташували Камалу Гарріс — віцепрезидентку США, першу жінку на цій посаді. На третьому місці голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Зазначимо, що в рейтингу представлені і відомі зірки шоу-бізнесу: Бейонсе (76-а позиція), Ріанна (68-а позиція), Різ Візерспун (74-е місце) та інші.

Королева Великобританії Єлизавета II посіла аж 70-е місце. Така втрата позицій пов'язана з низкою скандалів та проблем, що супроводжували королівську родину упродовж 2021 року. Це й інтерв'ю онука королеви принца Гаррі та його дружини Меган Маркл Опрі Вінфрі (посіла 23-е місце в цьому рейтингу), у якому ті звинуватили королівську родину в расизмі, і хвороба королеви, через яку вона мало з'являлася останнім часом на публічних заходах, і смерть чоловіка Єлизавети принца Філіпа навесні 2021 року тощо.

Останнє місце в рейтингу Forbes посіла колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген, яка виступила в сенаті США у 2021 році та звинуватила популярну соцмережу в маніпуляціях та дезінформації.

[ + – ] Новий чоловік Маккензі Скотт Ден Джуетт

Раніше ми повідомляли, що Маккензі Скотт навесні 2021 року вийшла заміж за шкільного вчителя Дена Джуетт.

Нагадаємо, у Джеффа Безоса наразі роман з 51-річною Лорен Санчес, якій нещодавно багатий коханий подарував маєток на Гаваях.