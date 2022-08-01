Подруга Джеффа Безоса пришла на свидание в роскошном белом платье за 117 тыс. грн

В оличие от своей возлюбленной Джефф выглядел куда скромнее.

52-летняя американская бывшая ведущая новостей Лорен Санчес, которая сейчас встречается с основателем Amazon Джеффом Безосом, была замечена вместе с бойфрендом-миллиардером у отеля Mayfair в Лондоне, где они вместе ужинали, в роскошном белом платье, которое очень контрастировало со скромным нарядом одного из богатейших людей планеты, пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Модніе обозреватели выяснили, что откровенное плиссированное платье с заниженной талией и пышной юбкой от Alaia в универмаге Harrods стоит 2590 фунтов стерлингов (почти 117 тыс. грн). Образ она дополнила ярко-красным кожаным клатчем, ожерельем с бриллиантовой подвеской и соответствующими серьгами-гвоздиками.

Ее волосы цвета воронова крыла были уложены свободными волнами, а губы Лорен щедро покрыла блеском.

Безос с состоянием в 146 миллиардов долларов выбрал серую футболку-поло с короткими рукавами и синие брюки.

Пара отправилась в Лондон на короткие каникулы, и их путешествие включало частную экскурсию по Букингемскому дворцу. Безос потратил 90 фунтов стерлингов за билет, чтобы около 30 членов его семьи познакомились с коллекцией произведений искусства резиденции британских монархов.

Безос и Санчес также поужинали в закрытом клубе в компании голливудской суперзвезды Тома Круза.

Пара начала тайно встречаться, еще когда Джефф был женат на Маккензи Скотт, с которой он развелся в начале 2019 года. Женщина пожертвовала Украине 100 миллионов долларов.

В прошлом году Безос побывал в космосе в качестве туриста на борту ракеты New Shepard. Полет длился немногим более десяти минут.

Не так давно он помог своим родителям приобрести мега-особняк с шестью спальнями и семью ванными комнатами на набережной с віходом к океану в Корал-Гейблс во Флориде в Майами за 34 миллиона долларов. Новое роскошное поместье его родителей площадью 1115 квадратных метров описывается как "шедевр 2021 года".

Особняк ранее принадлежал Раулю Кальвозу и Ракель Кордон, бывшему генеральному директору PetsMD, которые купили его в 2018 году за 8,5 миллионов долларов, а затем провели полную реконструкцию.

Наопмним, ранее Санчес пришла на свидание в ультракоротком платье.