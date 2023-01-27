Лорен Санчес відверто розповіла про роман із Джеффом Безосом і невдалу кар'єру стюардеси

Кохана мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса, Лорен Санчес нарешті дала сольне інтерв'ю, в якому докладно розповіла про себе.

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53-річна Лорен Санчес, подруга засновника Amazon Джеффа Безоса, дала інтерв'ю журналісту Дереку Бласбергу для видання Wall Street Journal і вперше розповіла про стосунки з Безосом, а також про стосунки з колишнім чоловіком і дітьми. До того ж журналіста вона теж покатала на гелікоптері.

Власниця премії "Еммі", телеведуча та пілотеса вертольота стала відома по всьому світу після того, як у січні 2019 року стало відомо про її стосунки із засновником Amazon Джеффом Безосом.

Їхні стосунки були дуже скандальними, коли з'ясувалося, що і Безос, і Санчес ще були одружені: Санчес була одружена з Патріком Вайтселлом, виконавчим головою мегарозважального агентства Endeavour, а Безос одружений із Маккензі Скотт, письменницею, яка стала філантропом, — коли в National Enqui просочилися деталі їхнього роману.

Утім, вони на той момент уже були в процесі розлучень.

[ + – ] Лорен Санчес і Джефф Безос Фото: Instagram laurenwsanchez

Зараз ділять із колишнім подружжям дітей і влаштовують спільні сімейні вечері. У Санчес троє дітей, а в Безоса — четверо.

Вони живуть в історичному будинку в Беверлі-Хіллз, побудованому батьком-засновником Голлівуду Джеком Ворнером, який Безос купив у медіамагната Девіда Геффена за рекордні на той момент 165 мільйонів доларів у 2020 році.

Пара має й інші будинки, у тому числі один у Сіетлі, де Безос заснував Amazon у 1994 році, і ще один у Вашингтоні, округ Колумбія, де базується газета Washington Post, яку він купив за 250 мільйонів доларів у 2013 році.

"Ми тусуємося, вечеряємо з дітьми, що завжди весело, бо ніколи не знаєш, про що йтиме розмова з такою кількістю дітей", — каже Санчес.

Вона розповіла, що одного разу несподівано пролетіла повз футбольне тренування свого сина, коли він навчався у старшій школі.

"Я написала його другу, щоб сказати йому: "Подивися вгору!". Я помахала йому рукою. Він потім казав, що я його бентежу, але він потай думає, що я крута, я точно знаю", — жартує Санчес.

Лорен Санчес народилася в Альбукерці, штат Нью-Мексико, за збігом у тій самій лікарні, де народився Безос, якому зараз 59 років.

"Усього шість років різниці, — каже вона. — І не питайте, хто старший!".

Вона мріяла стати журналісткою, але через те, що в дитинстві вона не діагностувала дислексію, цю мрію довелося залишити. Вона пішла з дому у 18 років і вирушила в Лос-Анджелес, щоб стати стюардесою.

Але з цією мрією їй також довелося розпрощатися, у компанії Southwest Airlines їй сказали, що вона зі своїми 55 кг надто важка. Тоді туди брали дівчат не важчих за 52 кг.

На початку 1990-х Санчес вступила до коледжу Ель-Каміно в Торрансі, штат Каліфорнія, і зв'язалася з учителем журналістики, який вважав, що її низькі оцінки не відбивають її інтелект.

"Я плачу щоразу, коли я розповідаю цю історію: мене перевірили, і вчитель сказав: "Ти не тупа. Ти просто дислектик. Дозвольте мені допомогти вам", — Санчес розповіла, що вчитель видав їй кишеньковий словник, який вона завжди носила із собою. Це змінило її життя. Вона навіть отримала стипендію та стала однією з найкращих студенток.

Вона була зарахована до Університету Південної Каліфорнії з 1992 по 1994 рік, але пішла до його закінчення, коли KTVK у Феніксі, штат Арізона, запропонував їй роботу в прямому ефірі. Вона пробула там півтора року, перш ніж повернутися до Лос-Анджелеса на роботу у Fox Sports.

Її перше знайомство з Голлівудом відбулося у 28 років, коли вона зіграла невелику роль тележурналістки в "Бійцівському клубі" 1999 року. У камео Санчес показано, як вона робить репортаж про підпільні боксерські клуби для місцевих новин.

"Джаред Лето називає мене гарячою — я досягла вершини кар'єри!" — сміється вона.

[ + – ] Лорен Санчес і Джефф Безос Фото: Getty Images

Вона не стала ведучою ABC The View, хоч засновниця шоу Барбара Волтерс і бачила її на цьому місці, але тоді в неї вже народився її старший син Нікко від футболіста НФЛ Тоні Гонсалеса.

З 2011 по 2017 рік Санчес була співведучою Good Day LA, місцевого ранкового новинного шоу. Вийшла заміж за Патріка Вайтселла і народила ще двох дітей: Евана, якому зараз 16, і Еллу (15 років).

У 2011 році вона вирішила втілити в життя свою давню мрію та стати пілотесою, тому вона вирушила до лос-анджелеської льотної школи.

У 2016 році вона заснувала Black Ops Aviation, одну з перших жіночих компаній вз виробництва аерофотозйомки та кіновиробництва, що спеціалізуються на телебаченні та кіно, коли зрозуміла, що є однією з небагатьох жінок, які виконують цю роботу.

"Я не знаю, чому більше жінок не роблять цього. Пілотувати нескладно", — каже вона.

Саме завдяки її вмінню водити гелікоптер вона й познайомилася з Безосом. Джефф Безос розбився на гелікоптері у 2003 році та панічно боявся літати. Він досі дякує Лорен Санчес за те, що він знову почувається комфортно в повітрі.

Нині він перебуває в процесі отримання власної ліцензії пілота.

Санчес сідає за штурвал, щоб відвезти кудись свого бойфренда або членів її родини. Вона літає тричі на тиждень, щоб бути у формі.

"Жити з Джеффом — це як щодня проводити майстер-класи. Нам подобається бути разом, і ми любимо працювати разом. Він допомагає мені з книгою. Він отримує ліцензію пілота. Ми летимо разом. Ми працюємо разом. Ми весь час разом", — розповідає вона про стосунки з Безосом.

Цього року Санчес випустить свою першу дитячу книгу "Флін, муха, яка літала". Ідея в неї з'явилася, коли муха залетіла до кабіни вертольота і здійснила політ разом із Лорен.

Вона також збільшує обсяг роботи для своєї нещодавно створеної продюсерської компанії Adventure & Fellowship, яку раніше не обговорювала публічно. Вона вже зняла рекламні фільми для Blue Origin, Bezos Academy та Bezos Earth Fund, але через Adventure & Fellowship вона хоче фінансувати й розробляти документальні фільми та сценарії.

"Ми зосереджені на чудових історіях. Це можуть бути фільми, рекламні ролики, документальні фільми. У кожного є неймовірна історія, і іноді їм нема кому її розповісти", — каже вона.

Однак із усіх її майбутніх планів вона особливо схвильована тим, що до початку 2024 року вона очолить жіночу місію в космос Blue Origin. Із нею буде ще п'ять жінок, але хто це буде, Лорен поки що не говорить.

[ + – ] Лорен Санчес і Джефф Безос Фото: Instagram laurenwsanchez

Також вона була авіаконсультанткою під час зйомок гучного фільму "Дюнкерк".

І Лорен Санчес зберегла чудові стосунки зі своїми колишніми. Вони навіть часто вечеряють усі разом у будинку Безоса.

[ + – ] Лорен Санчес із сином Нікко Фото: Instagram laurenwsanchez

А найбільший секрет, який вона може розповісти про свого знаменитого бойфренда, це те, що має чудове почуття гумору.

"Він справді смішний. Він увесь час змушує мене сміятися. Він може бути дурним. Він такий щасливий, він надихає мене щодня, він робить мене краще щодня; він людина, яка любить найбільше з усіх, кого я знаю", — каже Санчес. А ще їй подобається, що кожної неділі він встає раніше та пече млинці для неї.

Нагадаємо, нещодавно Лорен Санчес з'явилася на публіці в образі пів мільйона доларів.