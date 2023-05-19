Джефф Безос прикрасив скульптурою своєї коханої Лорен Санчес ніс своєї нової яхти

Ніс вітрильної яхти Koru за півмільярда доларів прикрашає зображення крилатої богині, яка дуже нагадує кохану мільярдера.

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Джефф Безос та Лорен Санчес зараз відпочивають на шикарній 127-метровій яхті Koru біля іспанського острова Майорка. І цікаві журналісти з'ясували, що ніс яхти Безос прикрасив зображенням своєї коханої. Про це пише Daily Mail.

Ексклюзивні фотографії показують, що на носі судна встановлена скульптура жінки з полірованого дерева з пишними формами, в римській тозі та з волоссям, що розвівається. Вона створена з дотриманням усіх традицій подібних постатей (ще їх називають гальюнними).

"Кору" (Koru) вважається найвищою у світі яхтою. Її будували п'ять років. Назва у перекладі з мови маорі означає "нові починання". Судно було змодельовано із трьома величезними щоглами. Вона може плавати за рахунок кінетичної енергії вітрил. Це передова та екологічна технологія, яка дозволяє керувати вітрилом лише одній людині.

Ніс яхти Безоса прикрашає скульптура Лорен Санчес

Яхта створена з алюмінію та сталі, на ній три палуби, на одній з яких розташовується басейн. Також за нею слідує допоміжне судно з вертолітним майданчиком. Вважається, що на утримання "Кору" щороку йтиме 25 мільйонів доларів. Вона пройшла випробування у лютому і її передали Джеффу Безосу лише минулого місяця. Її будували п'ять років.

Джефф Безос і Лорен Санчес прибули на Майорку приватним літаком у понеділок і були доставлені на його суперяхту на гелікоптері.

Пара, яка провела вихідні на Гран-прі Маямі, перш ніж вирушити до Європи, стала предметом обговорення з того часу, як їхній роман був викритий у січні 2019 року, що поклало край обом їхнім шлюбам.

Джефф Безос та Лорен Санчес Фото: Instagram laurenwsanchez

Фотографії Безоса з Санчес були опубліковані в National Enquirer, які супроводжуються серією особистих текстових повідомлень.

Незадовго до публікації мільярдер з Альбукерке, а потім дружина Маккензі опублікували заяву, в якій йшлося про те, що вони планують розлучитися через 25 років, назвавши розрив "мирним".

53-річна Маккензі Безос після розлучення отримала статки в 35,6 мільярда доларів і швидко вийшла заміж знову, за вчителя природничих наук із Сіетла Дена Джуетта. Проте вони розлучилися у вересні 2022 року.

Цікаво, але будівництво яхти Безоса супроводжувалося скандалом. До передачі господарю вона була відома як "Проєкт 721". Збудували її в історичному порту Звіндрехт у Нідерландах, фахівцями з вітрильних суден Oceanco.

Попередні проєкти компанії включають 350-футову Black Pearl — повністю чорну алюмінієву вітрильну яхту, розроблену для російського мільярдера Олега Бурлакова, який помер від Covid у 2021 році, і сім'я якого досі володіє кораблем.

Виявилося, що для того, щоб яхта пройшла до Північного моря, потрібно демонтувати частину 100-річного мосту Конінгсхавен.

Джефф Безос сказав, що заплатить за демонтаж та відновлення мосту, але його прохання було відхилено.

Розлючені місцеві жителі пообіцяли закидати яхту тухлими яйцями, якщо міст почнуть розбирати. У відповідь на негативну реакцію мер Роттердама Ахмед Абуталеб сказав, що міст не зворушений і в результаті щогли підняли на яхту нижче за течією.

Трищогла шхуна вирушила на Майорку через Гібралтар.

Яхта Джеффа Безоса

Повідомляється, що інтер'єр "Кору" натхненний Eos, 305-футовою яхтою, що належить колишньому генеральному директору Fox Баррі Діллеру.

53-річна Лорен Санчес раніше дала відверте інтерв'ю журналісту Дереку Бласбергу для видання Wall Street Journal і вперше розповіла про стосунки з Безосом та колишнім чоловіком.