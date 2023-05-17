Джефф Безос відпочиває з коханою на своїй яхті за 500 мільйонів доларів (фото)

Джефф Безос та його подруга Лорен Санчес нарешті вирушили у плавання на своїй новій яхті.

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59-річний американський підприємець і мільярдер Джефф Безос проводить час зі своєю коханою Лорен Санчес. Пару помітили біля узбережжя Іспанії на борту найвищої яхти у світі, яку збудували за 500 мільйонів доларів. Про це пише PageSix.

53-річна Санчес продемонструвала свою підтягнуту фігуру в рожевому бікіні та білій накидці, а засновник Amazon вибрав блакитні шорти та кремову ветровку на блискавці.

Джефф Безос та Лорен Санчес

Пара, яка почала зустрічатися у 2019 році, погрілася на сонечку, перш ніж оглянути масивний корабель, який вважається найвищою вітрильною яхтою у світі, заввишки 70 метрів.

Джефф Безос та Лорен Санчес

Корабель з вертолітним майданчиком та басейном вміщує 18 гостей, проте Безос та Санчес вирішили спочатку відпочити лише вдвох, а потім запросити на борт кількох своїх найкращих друзів.

До відносин з Санчес, мільярдер був одружений з Маккензі Скотт, з якою розлучився у квітні 2019 року після 25 років шлюбу. Колишня пара має чотирьох спільних дітей.

Лорен Санчес був 13 років одружена з Патріком Уайтселем. У 2019 році колишня пара оформила розлучення.

Яхта Безоса, яка вважається найвищою у світі, будувалася п'ять років і була закінчена у березні 2023-го. Раніше відома як Y721 або Project 721, вона тепер носить ім'я "Koru", що мовою маорі означає "нові починання". Яхта була змодельована з трьома величезними щоглами, тому може приводитися в дію переважно за рахунок кінетичної енергії вітрил. Ця надзвичайно передова та екологічна технологія означає, що вітрилами може керувати одна людина, а не ціла команда.

Раніше Фокус писав, що жителі Роттердама не на жарт розлютилися на Безоса через його посягання на історичний міст.