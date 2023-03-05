Найвища у світі. Нова суперяхта Джеффа Безоса вийшла з верфі (фото, відео)

Яхту доставлять новому власнику у найближчі два місяці.

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Після п'яти років будівництва супер'яхти мільярдера Джеффа Безоса судно вартістю 500 мільйонів доларів вирушає у своє перше плавання. Власнику її доставлять протягом двох місяців, повідомляє Daily Mail.

Яхта, яку засновник Amazon замовив ще у 2018 році, претендує на звання найвищої у світі, оскільки її довжина становить 127 метрів, а потрійні щогли — 70 метрів. Раніше відома як Y721 або Project 721, яхта тепер носить ім'я Koru, що мовою маорі означає "нові починання".

Судно збудувала нідерландська верф Oceanco, яка вже 30 років спеціалізується на створенні нестандартних великих яхт до 160 метрів. Знамените судно Black Pearl — одна з найвищих і інноваційних яхт, теж була побудована тут.

[ + – ] Суперяхта Koru

Ще до завершення будівництва яхта Безоса опинилася в центрі грандіозного скандалу. Судно виходило настільки високим, що не могло проти під 95-річним мостом Конінгсхавен. Безос звернувся до влади Роттердама з проханням демонтувати міст, а потім пообіцяв сплатити за його відновлення, проте йому відмовили у цьому проханні, незважаючи на запропоновану щедру оплату. Жителі міста тоді пообіцяли приготувати яйця, якими погрожували закидати яхту, якщо вона пройде під мостом.

Зазнавши невдачі, Безос скорегував свої очікування та вітрила на яхті, щоб вона могла поміститися під мостом. Oceanco непомітно відбуксувала величезну яхту на іншу верф, де було додано її щогли.

Суперяхта Koru має три величезні щогли, завдяки чому рухається за рахунок кінетичної енергії вітрил. Ця надзвичайно передова та екологічна технологія означає, що вітрилами може керувати одна людина, а не ціла команда.

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Судно має чорний колір із білою надбудовою. Алюмінієво-сталева шхуна має три палуби, зокрема одну з басейном. Яхту супроводжуватиме 76-метрове судно підтримки з вертолітним майданчиком. Очікується, що ця невелика яхта буде цілим парком техніки, включаючи розкішні автомобілі, гідроцикли, швидкісні катери та, можливо, навіть особистий підводний човен. Над будівництвом допоміжного судна зараз працюють на верфі Damen Yachting, яка також розташована в Нідерландах.

Раніше Фокус писав, що Джефф Безос вирішив створити нову космічну орбітальну станцію.