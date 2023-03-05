Самая высокая в мире. Новая суперъяхта Джеффа Безоса вышла из верфи (фото, видео)

Яхту доставят новому вледельцу в ближайшие два месяца.

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После пяти лет строительства суперъяхты миллиардера Джеффа Безоса судно стоимостью в 500 миллионов долларов отправляется в свое первое плавание. Владельцу она будет доставлена в течение двух месяцев, сообщает Daily Mail.

Яхта, которую основатель Amazon заказал еще в 2018 году, претендует на звание самой высокой в мире, поскольку ее длина составляет 127 метров, а тройные мачты – 70 метров. Ранее известная как Y721 или Project 721, яхта теперь носит имя Koru, что на языке маори означает "новые начинания".

Судно построила нидерландская верфь Oceanco, уже 30 лет специализирующаяся на создании нестандартных больших яхт до 160 метров. Знаменитое судно Black Pearl одна из самых высоких и инновационных яхт, тоже была построена здесь.

[ + – ] Суперъяхта Koru

Еще до завершения строительства, яхта Безоса оказалась в центре грандиозного скандала. Судно получалось настолько высоким, что не могло протий под 95-летним мостом Конингсхавен. Безос обратился к властям Роттердама с просьбой демонтировать мост, а затем пообещал оплатить его восстановление, однако ему отказали в этой просьбе, несмотря на предложенную щедрую оплату. Жители города тогда пообещали приготовить яйца, которыми грозились забросать яхту, если она пройдет через мост.

Потерпев неудачу, Безос скорректировал свои ожидания и паруса на яхте, чтобы она могла поместиться под мостом. Oceanco незаметно отбуксировала огромную яхту на другую верфь, где были добавлены ее мачты.

Суперъяхта Koru имеет три огромных мачты, благодаря чему приводится в движение за счет кинетической энергии парусов. Эта чрезвычайно передовая и экологичная технология означает, что парусами может управлять один человек, а не целая команда.

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Судно имеет черный цвет с белой надстройкой. Алюминиево-стальная шхуна имеет три палубы, в том числе одну с бассейном. Яхту будет сопровождать 76-метровое судно поддержки с вертолетной площадкой. Ожидается, что эта небольшая яхта будет целым парком техники, включая роскошные автомобили, гидроциклы, скоростные катера и, возможно, даже личную подводную лодку. Над строительством вспомогательного судна сейчас работают на верфи Damen Yachting, также расположенной в Нидерландах.

Ранее Фокус писал, что Джефф Безос решил создать новую космическую орбитальную станцию.