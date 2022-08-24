Замена МКС. Джефф Безос начинает создавать новую космическую орбитальную станцию (фото)

Компании Blue Origin и Sierra Space получили одобрение NASA на строительство на околоземной орбите станции Orbital Reef.

NASA запланировало закончить работу МКС в 2030 году и для того, чтобы построить ей замену в космосе агентство привлекло американские частные компании. Первое одобрение на разработку проекта новой космической станции получили компания Джеффа Безоса Blue Origin и другая американская компания Sierra Space. Они объединили свои усилия, чтобы создать на орбите космическую станцию под названием Orbital Reef, пишет Gizmodo.

Совместный проект космической станции от компаний Blue Origin и Sierra Space получил одобрительную оценку от NASA. В агентстве считают, что этот проект является очень перспективным и можно переходить к этапу проектирования составляющих сегментов новой орбитальной станции.

"Мы получили зеленый свет от NASA. Наша станция Orbital Reef изменит правила игры для пилотируемых космических полетов на околоземную орбиту. Она отвечает всем требованиям как для коммерческого использования, так и для научных целей NASA", — говорит Брент Шервуд из Blue Origin.

[ + – ] По плану космическая станция Orbital Reef будет выглядеть именно так Фото: Blue Origin

В создании новой космической станции принимают участие, кроме двух главных компаний, еще несколько частных предприятий, в том числе компания "Боинг", а также ученые Университета штата Аризона, США.

На реализацию проекта станции Orbital Reef компании Blue Origin и Sierra Space уже получили от NASA финансирование в размере чуть больше 1,5 млрд долларов. Но в спину этим компаниям дышат такие компании как Axiom Space, NanoRacks и Northrop Grumman, которые тоже хотят добиться позитивной оценки от NASA их собственных проектов космических станций. Пока что NASA пришло к выводу, что станция Orbital Reef отвечает всем необходимым требованиям для подобного объекта.

[ + – ] NASA запланировало закончить работу МКС в 2030 году и для того, чтобы построить ей замену в космосе агентство привлекло американские частные компании Фото: NASA

Будущая станция Orbital Reef сможет одновременно принять 10 астронавтов на борту. Она предназначена не только для научных исследований, но и для использования в сфере космического туризма. Также разработчики указывают на то, что на этой станции даже можно будет снимать фильмы в космосе.

Если все пойдет по плану, то космическая станция Orbital Reef начнет свою работу уже в 2027 году, а само ее строительство в космосе должно начаться в 2026-м.

Что касается компании Sierra Space, то недавно стало известно о том, что она планирует создать первый в мире полностью коммерческий центр пилотируемых космических полетов и академию подготовки астронавтов. Также сейчас компания разрабатывает космический самолет под названием Dream Chaser, который сможет доставлять на орбиту примерно 5,5 тонн грузов. По плану этот самолет должен быть готов уже к 2026 году, и он будет выполнять полеты на Orbital Reef и, возможно, на МКС.

[ + – ] Компания Sierra Space разрабатывает космический самолет под названием Dream Chaser, который сможет доставлять на орбиту примерно 5,5 тонн грузов Фото: wikipedia

Как уже писал Фокус Россия представила проект своей космической станции, которую в РФ планирует построить к 2028 году. К этому времени россияне хотят выйти из проекта сотрудничества на МКС.

[ + – ] Так будет выглядеть после окончательной сборки китайская станция "Тяньгун" Фото: wikipedia

Также Фокус писал о том, что Китай планирует в этом году закончить сборку на орбите своей космической станции "Тяньгун". Она будет состоять из трех основных сегментов, два из которых уже находятся в космосе.