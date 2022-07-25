Конкурент МКС. Китай собрал уже два модуля своей космической станции

Космическая станция "Тяньгун" будет полностью собрана в октябре 2022 года и станет первым полностью китайским форпостом на орбите.

24 июля 2022 года ракета-носитель Чанчжэн-5В отправила на орбиту второй модуль китайской космической станции "Тяньгун", который называется "Вэньтянь". Он пристыковался к модулю с экипажем "Тяньхэ" и теперь у астронавтов есть возможность проводить научные эксперименты в космосе, сообщает Space.

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Китайская космическая станция "Тяньгун" будет собрана полностью в октябре этого года. Она будет состоять из нынешних двух модулей "Тяньхэ" и "Вэньтянь" и осенью к ним присоединится третий модуль под названием "Мэнтянь". Три модуля образуют Т-образную форму космической станции. Но к ним также будут состыкованы после выполнения своих миссий корабль с экипажем "Шэньчжоу" и грузовой корабль "Тяньчжоу". Вся эта конструкция будет иметь массу, которая составит примерно 20% от массы МКС, вес которой примерно 460 тонн.

[ + – ] Китайская космическая станция "Тяньгун" будет собрана полностью в октябре этого года. Она будет состоять из нынешних двух модулей "Тяньхэ" и "Вэньтянь" и осенью к ним присоединится третий модуль под названием "Мэнтянь" Фото: wikipedia

Но пока что станция состоит из двух модулей, второй из которых, длиной почти 18 метров, отправился в космос 24 июля. Если первый модуль "Тяньхэ" в основном предназначен для проживания экипажа, то основное назначение модуля "Вэньтянь" – это проведение научных экспериментов в космосе.

[ + – ] 24 июля 2022 года ракета-носитель Чанчжэн-5В отправила на орбиту второй модуль китайской космической станции "Тяньгун", который называется "Вэньтянь" Фото: space.com

На этом модуле также установлены солнечные панели и новый шлюз для выхода астронавтов в открытый космос. Еще в этом модуле имеются дополнительные спальные места для трех членов экипажа. Дело в том, что станция "Тяньгун" рассчитана на постоянное проживание в течение полугода трех китайских астронавтов. Но теперь во втором модуле смогут находиться астронавты из сменного экипажа, которые будут ожидать пока основной экипаж не улетит на Землю. Подобный обмен астронавтами на орбите Китай планирует осуществить уже в декабре. Это произойдет, когда закончится миссия нынешних трех членов экипажа космической станции "Тяньгун" – астронавтов Чэнь Дуна, Лю Ян, и Цай Сюйчжэ. Уже традиционно в составе экипажа есть одна женщина – это Лю Ян.

[ + – ] Модуль "Вэньтянь" Фото: wikipedia

Пока что модуль "Вэньтянь" состыкован к переднему стыковочному отсеку модуля "Тяньхэ", но в ближайшее время его переместит к боковому стыковочному отсеку роботизированная рука первого модуля станции длиной 10 метров. Подобный маневр китайцы уже проводили с грузовым космическим кораблем, который улетел, чтобы к станции мог прибыть новый модуль. У модуля "Вэньтянь" также есть своя роботизированная рука длиной 5 метров, которая может работать как самостоятельно, так и в паре с подобным манипулятором на модуле "Тяньхэ".

Также стоит отметить, что независимой составляющей китайской орбитальной станции станет космический телескоп "Сюньтянь". Этот телескоп, который по своим характеристикам похож на американский Хаббл, будет запущен на орбиту в 2024 году. Он будет находиться недалеко от станции и сможет проводить с ней стыковки для модернизации и ремонта.

[ + – ] Космический телескоп "Сюньтянь" Фото: wikipedia

Китайская космическая станция "Тяньгун" рассчитана на срок работы, который составляет 10 лет, но этот срок можно продлить еще на 5 лет. Согласно заявлению китайских властей, на станцию смогут прибывать и иностранные астронавты, а также космические туристы.

Свою космическую станцию китайцы начали создавать еще в 1992 году и первый модуль станции отправился в космос в апреле 2021 года. А уже в июне того же года в этом модуле поселились первые три китайских астронавта.

О том, как китайские астронавты впервые вышли в открытый космос со своей космической станции, уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, как вернулся первый экипаж китайской орбитальной станции на Землю после самой продолжительной космической миссии КНР.

Фокус также писал о том, что китайская астронавт Ван Япин показала, как можно вымыть голову в космосе, хотя это достаточно трудно сделать.

Напоминаем, что спутники Илона Маска чуть не сбили космическую станцию КНР на орбите.