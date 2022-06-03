Вымыть голову в космосе: китайский астронавт показала, как это сделать (видео)

Ван Япин откровенно признается, что мыть волосы в невесомости – это очень непросто.

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На Земле, чтобы помыть голову нужно сделать несколько простых телодвижений: включить воду, намочить волосы, нанести шампунь, смыть его и все. В космосе все происходит, мягко говоря, иначе. Как именно, показала китайский астронавт Ван Япин, сообщает Space.

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Китайский астронавт Ван Япин, которая стала первой женщиной в Китае, которая побывала в космосе, недавно вернулась с орбиты. Она была в составе экипажа, который провел на орбите пока что самый длительный период для китайских астронавтов. Ван Япин жила и работала на борту основного модуля будущей китайской орбитальной станции "Тяньгун", который называется "Тяньхэ".

[ + – ] Китайский астронавт Ван Япин, которая стала первой женщиной в Китае, которая побывала в космосе, недавно вернулась с орбиты. Фото: wikipedia

Пока Ван Япин была на орбите она также проводила лекции для студентов на Земле по космической физике и другим предметам. Также она решила снять ролик о том, как ей удается держать волосы чистыми в условиях микрогравитации.

"Честно говоря, в космосе мыть волосы – это непростая задача. Сначала я наношу на волосы специальный шампунь и этот шампунь пенится. После этого я выдавливаю воду на голову, одеваю специальные перчатки, чтобы впитать воду в волосы. И в конце этого процесса нужно надеть специальное полотенце на голову. После этого нужно просто ждать, когда волосы высохнут. Таким образом можно помыть голову в космосе", — говорит Ван Япин.

Продемонстрированный процесс мытья головы в космосе очень похож на тот, который показала еще в 2013 году астронавт NASA Карен Найберг, которая в то время находилась на борту МКС.

Но Ван Япин использовала перчатки и шапку из полотенца, в то время как Найберг активно вытирала волосы обычным полотенцем.

"У меня много раз спрашивали, как я мою голову на орбите. И я решила запечатлеть этот процесс", — сказала Найберг и действительно сняла ролик о том, как она моет голову в космосе.

По словам Найберг, для мытья волос она использовала небольшой мешочек с теплой водой, бутылку шампуня, который не нужно смывать, полотенце и расческу.

Ван Япин, которая уже вернулась на Землю и может теперь принимать нормальный душ, отправилась в космос на космическом корабле "Шэньчжоу-13" в октябре 2021 года. Она и еще двое китайский астронавтов, Е Гуанфу и Чжай Чжиган, провели на орбите полгода.

Следующий экипаж отправится на китайскую орбитальную станцию уже 4 июня 2022 года на борту космического корабля "Шэньчжоу-14".

Как уже писал Фокус, Китай планирует достроить свою орбитальную станцию "Тяньгун" уже в 2022 году. К основному модулю, который находится в космосе должны присоединить еще два модуля.