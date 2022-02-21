Орбитальная станция "Тяньгун": Китай завершит строительство космического форпоста в этом году

Кроме введения в эксплуатацию своей космической станции, Китай побьет в этом году рекорд по запускам ракет в космос.

Китай запланировала к концу 2022 года завершить сборку своей первой национальной космической орбитальной станции "Тяньгун". К основному модулю "Тяньхэ" присоединится еще два модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Также Китай собирается побить собственный рекорд по запуску космических ракет совершив 60 запусков в этом году, сообщает Daily Mail.

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Китай выведет в космос в этом году второй и третий модули своей орбитальной станции на ракетах "Чанчжэн-5", а также осуществит еще 58 запусков своих ракет семейства "Чанчжэн". Таким образом китайцы побьют прошлогодний собственный рекорд в 55 запусков ракет.

[ + – ] Китай осуществит в этом году 60 запусков своих ракет семейства "Чанчжэн" Фото: Daily Mail

Точная дата запуска двух модулей для космической станции "Тяньгун" пока не известна. Представители Китайского национального космического управление лишь уточнили, что запуски состоятся в ближайшие месяцы. Два новых модуля состыкуются с базовым модулем "Тяньхэ" китайской орбитальной станции с помощью большой роботизированной руки, прикрепленной к станции.

[ + – ] Так работает роботизировання рука на модуле "Тяньхэ"

В Китайском исследовательском институте ракетной техники уточнили, что модуль "Вэньтянь" отправят в космос в середине 2022 года, а модуль "Мэнтянь" ближе к концу года. Эти модули, каждый весом в 20 тысяч кг, созданы по образу и подобию научных лабораторий, как и многие модули на МКС. На модуле "Вэньтянь" также имеются шлюзы, которые упростят выход в открытый космос. Еще на нем закреплена вторая роботизированная рука, похожая на ту, что закреплена на модуле "Тяньхэ".

Китай начал строительство своей орбитальной станции так как у страны нет доступа к МКС из-за противоречий со США. Станцию "Тяньгун", после полной сборки, китайцы планируют сделать своим долгосрочным космическим форпостом.

На данный момент на станции находятся 3 китайских астронавта в рамках шестимесячной миссии, которая началась 15 октября 2021 года. В ходе миссии астронавты совершили два длительных выхода в открытый космос, чтобы проверить надежность китайских скафандров, а также проверили координацию действий людей и роботизированной руки.

[ + – ] Китайские астронавты, которые сейчас находятся на орбите: Е Гуанфу, Чжай Чжиган и Ван Япин Фото: Daily Mail

Во время миссии в открытый космос вышла первая китайская женщина-астронавт Ван Япин.

[ + – ] Выход Ван Япин в открытый космос

В Китайской академии космических технологий заявили, что после того, как будет собрана станция, после присоединения двух новых модулей, инженеры намерены проверить ее функциональность и работоспособность в целом. И эксплуатацию станции можно будет начать уже в конце 2022 года.

Всего в этом году Китай запланировал 60 запусков ракет в космос. Кроме выведения на орбиту новых модулей орбитальной станции, туда же отправятся в течение года два грузовых корабля, а также два космических корабля с экипажами для станции.

Напоминаем, что Китай планирует запуск товарно-пассажирских перевозок через космос с помощью ракетоплана, который похож на космический корабль Virgin Galactic, но с вертикальным взлетом.

Фокус также писал о том, что китайский аппарат Tianwen-1 отправил на Землю захватывающие кадры с орбиты Марса.