Орбітальна станція "Тяньгун": Китай завершить будівництво космічного форпосту цього року

Крім введення в експлуатацію своєї космічної станції, Китай поб'є цього року рекорд із запусків ракет у космос.

Китай запланував до кінця 2022 року завершити складання своєї першої національної космічної орбітальної станції "Тяньгун". До основного модуля "Тяньхе" приєднається ще два модулі "Веньтянь" і "Ментянь". Також Китай збирається побити власний рекорд із запуску космічних ракет, здійснивши 60 запусків цього року, повідомляє Daily Mail.

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Китай виведе в космос цього року другий і третій модулі своєї орбітальної станції на ракетах "Чанчжен-5", а також здійснить ще 58 запусків своїх ракет сімейства "Чанчжен". Так китайці поб'ють торішній власний рекорд у 55 запусків ракет.

[ + – ] Китай здійснить цього року 60 запусків своїх ракет сімейства "Чанчжен" Фото: Daily Mail

Точна дата запуску двох модулів для космічної станції "Тяньгун" поки що не відома. Представники Китайського національного космічного управління лише уточнили, що запуски відбудуться в найближчі місяці. Два нових модулі зістикуються з базовим модулем "Тяньхе" китайської орбітальної станції за допомогою великої роботизованої руки, прикріпленої до станції.

[ + – ] Так працює роботизування рука на модулі "Тяньхе"

У Китайському дослідному інституті ракетної техніки уточнили, що модуль "Веньтянь" відправлять до космосу в середині 2022 року, а модуль "Ментянь" ближче до кінця року. Ці модулі, кожен вагою 20 тисяч кг, створені за образом і подобою наукових лабораторій, як і багато модулів на МКС. На модулі "Веньтянь" також є шлюзи, які полегшать вихід у відкритий космос. Ще на ньому закріплено другу роботизовану руку, схожу на ту, що закріплена на модулі "Тяньхе".

Китай розпочав будівництво своєї орбітальної станції, оскільки країна не має доступу до МКС через протиріччя зі США. Станцію "Тяньгун" після повного складання китайці планують зробити своїм довгостроковим космічним форпостом.

Наразі на станції перебувають 3 китайських астронавтів у межах шестимісячної місії, яка почалася 15 жовтня 2021 року. Під час місії астронавти здійснили два тривалі виходи у відкритий космос, щоб перевірити надійність китайських скафандрів, а також перевірили координацію дій людей і роботизованої руки.

[ + – ] Китайські астронавти, які зараз перебувають на орбіті: Е Гуанфу, Чжай Чжиган і Ван Япін Фото: Daily Mail

Під час місії у відкритий космос вийшла перша китайська жінка-астронавт Ван Япін.

[ + – ] Вихід Ван Япін у відкритий космос

У Китайській академії космічних технологій заявили, що після того, як буде зібрано станцію, після приєднання двох нових модулів, інженери мають намір перевірити її функціональність і працездатність загалом. І експлуатацію станції можна розпочати вже наприкінці 2022 року.

Загалом цього року Китай запланував 60 запусків ракет у космос. Крім виведення на орбіту нових модулів орбітальної станції, туди ж вирушать протягом року два вантажні кораблі, а також два космічні кораблі з екіпажами для станції.

Нагадуємо, що Китай планує запуск товарно-пасажирських перевезень через космос за допомогою ракетоплана, схожого на космічний корабель Virgin Galactic, але з вертикальним зльотом.

Фокус також писав про те, що китайський апарат Tianwen-1 відправив на Землю захоплюючі кадри з орбіти Марса.