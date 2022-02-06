Новий Шовковий шлях: Китай запустить товарно-пасажирські перевезення через космос (відео)

Перший політ планується у 2025 році. Розробка китайців подібна до технології Річарда Бренсона з Virgin Galactic, але з вертикальним зльотом.

Китайська компанія Space Transportation заявила про створення навколоорбітального космічного літака, швидкість якого становитиме близько 4,300 км/год. Через три роки виробник планує продемонструвати розробку, долетівши від Лондона до Нью-Йорка за годину, повідомляє Dailymail.

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У ознайомлювальному відео на сайті Space Transportation, пасажири сідають у літальний апарат із ракетоносієм, що складається з двох ракет та трикутного крила. Після старту апарат із пасажирами продовжує політ на суборбітальну висоту, а ракетоносій відокремлюється, плануючи на крилі вниз на землю. Зліт і посадка відбувається вертикально, на зразок Falcon 9 компанії SpaceX.

[ + – ] Літальний апарат матиме вертикальний зліт

Випробування, які проводила Space Transportation з 2018 року, показують, що демонстраційне відео має цілком реальну основу. На даний момент китайський виробник розробив два типи ракет, які успішно пройшли близько десяти випробувань.

[ + – ] Траєкторія польоту ракети Tianxing-1

Перша — багаторазова ракета Tian Xing — 1, яка після відокремлення від пасажирської капсули використовує для приземлення принцип гліссування на крилі (очевидно, саме вона була показана в презентації). Друга розробка — Tianhang-1 (Jiageng-1), яка поєднує в собі авіаційну та ракетну технології. Це багаторазова ракета-носій з вертикальним стартом та горизонтальною посадкою.

"Це крилаті ракети для високошвидкісних перевезень, які будуть дешевшими, ніж ракети, що перевозять космічні апарати, і швидше, ніж класичні літаки", — розповів виданню The Yicheng Times представник компанії.

[ + – ] Ймовырний зовнішній вигляд суборбітального літака

[ + – ] Тимчасові рамки розробок інноваційного летального апарату

Space Transportation має намір провести наземні випробування до 2023 року, а ще за рік здійснити перший випробувальний політ. У разі успішного завершення двох попередніх етапів, випробувальний політ із екіпажем відбудеться у 2025 році. Для своїх розробок китайська компанія минулого року залучила 46,3 мільйона доларів.

Що таке суборбітальні польоти?

Цей термін означає політ літального апарату вже у космічному просторі, але нижче за орбіту штучного супутника. При цьому апарат рухається зі швидкістю, меншою за першу космічну по балістичній траєкторії. Такі польоти надзвичайно привабливі для вантажопасажирських перевезень, тому що літальний апарат не може стати штучним супутником планети, але рухається з дуже великою швидкістю. Теоретично, об'єкт може розвинути швидкість і до другої космічної. За різними оцінками, висота суборбітального польоту – від 80 до 100 км.

Подібні можливості приваблюють багато бажаючих освоїти навколоорбітальний простір як у транспортних, так і військових цілях. Минулого року ВПС США оголосили про укладання контракту на 60 мільйонів доларів з компанією "Hermeus", доручивши їм спроектувати та розробити прототип суборбітального літального апарату протягом трьох років.

А компанія Ілона Маска SpaceX ще 2017 року представила проект космічних перевезень під назвою "Земля — Землі". Перевозити пасажирів у космічному просторі Маск планував за допомогою своїх нових ракет Starship. Однак крім первісного анонсу, надалі SpaceX не оприлюднили жодної інформації про розробку.

На відміну від SpaceX, проект американської компанії Virgin Galactic, також провідної дослідження у космічній сфері, увінчався успіхом. Корпорація відправила генерального директора Річарда Бренсона до суборбітального простору з метою розвитку космічного туризму. Ракетоплан американського виробника "VSS Unity" піднявся на висоту 86 км, після чого приземлився у штаті Нью-Мексико. Загалом політ апарату тривав близько години. За підсумком польоту Бренсона його суперник Ілон Маск забронював квиток на ракетоплан конкурентів з Virgin Galactic. Тепер розробники технології продають квитки до космосу від 450 до 600 тисяч доларів за місце.