Ракетоплан з Річардом Бренсоном успішно приземлився після польоту в космос (відео)

VSS Unity піднявся на висоту 86 км, після чого приземлився в штаті Нью-Мексико. Всього політ тривав близько години.

Сьогодні, 11 липня, компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic зробив важливий крок до відкриття індустрії космічного туризму. Сам мііліардер на космічному літаку VSS Unity піднявся в суборбітальний простір, побув в невагомості кілька хвилин і повернувся на землю.

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Ракетоплан VSS Unity компанії Virgin Galactic благополучно приземлився на космодромі Америка в штаті Нью-Мексико, з якого і був проведений старт. Весь політ зайняв близько години. Бренсон заявив, що польотом задоволений.

Разом з Бренсоном на борту були головний пілот Девід Маккей, провідний інженер з експлуатації Колін Беннетт, головний інструктор "астронавтів" Бет Мозес, віце-президент Virgin Galactic зі зв'язків з урядом і дослідницьким операціям Сіріша бандл, другий пілот Майкл Масуччі і не названий пасажир, який заплатив 28 мільйонів доларів за квиток на борту літака під час аукціону.

Річард Бренсон, власник компанії Virgin Galactic, назвав цей політ передвісником нової ери космічного туризму, і заснована ним компанія готова почати комерційну діяльність в даному напрямку в наступному році.

Уже кілька сотень багатих землян забронювали місця на ракетоплані за ціною близько 250 000 доларів за квиток.

Своїм успішним польотом Бренсон, ймовірно, трохи зіпсував настрій Джеффу Безос, адже його політ в космос на борту свого суборбітального ракетного корабля New Shepard відбудеться тільки 20 липня.