Ракетоплан с Ричардом Брэнсоном успешно приземлился после полета в космос (видео)

VSS Unity поднялся на высоту 86 км, после чего приземлился в штате Нью-Мексико. Всего полет продлился около часа.

Сегодня, 11 июля, компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic сделал важный шаг к открытию индустрии космического туризма. Сам миилиардер на космическом самолете VSS Unity поднялся в суборбитальное пространство, побыл в невесомости несколько минут и вернулся на землю.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic благополучно приземлился на космодроме Америка в штате Нью-Мексико, с которого и был произведен старт. Весь полет занял около часа. Брэнсон заявил, что полетом доволен.

Вместе с Брэнсоном на борту были главный пилот Дэвид Маккей, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт, главный инструктор "астронавтов" Бет Мозес, вице-президент Virgin Galactic по связям с правительством и исследовательским операциям Сириша Бандла, второй пилот Майкл Масуччи.

Ричард Брэнсон, владелец компании Virgin Galactic, назвал этот полет предвестником новой эры космического туризма, и основанная им компания готова начать коммерческую деятельность в данном направлении в следующем году.

Уже несколько сотен богатых землян забронировали места на ракетоплане по цене около 250 000 долларов за билет.

Своим успешным полетом Брэнсон, вероятно, немного испортил настроение Джеффу Безосу, ведь его полет в космос на борту своего суборбитального ракетного корабля New Shepard состоится только 20 июля.