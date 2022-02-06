Новый Шелковый путь: Китай запустит товарно-пассажирские перевозки через космос (видео)

Первый полет планируется в 2025 году. Разработка китайцев подобна технологии Ричарда Брэнсона из Virgin Galactic, но с вертикальным взлетом.

Китайская компания Space Transportation заявила о создании околоорбитального космического самолета, скорость которого составит около 4,300 км/ч. Через три года производитель планирует продемонстрировать разработку, долетев от Лондона до Нью-Йорка за час, сообщает Dailymail.

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В ознакомительном видео на сайте Space Transportation, пассажиры садятся в летательный аппарат с ракетоносителем, состоящим из двух ракет и треугольного крыла. После старта аппарат с пасажирами продолжает полет на суборбитальную высоту, а ракетоноситель отделяется, планируя на крыле вниз на землю. Взлет и посадка происходят вертикально, наподобие Falcon 9 компании SpaceX.

[ + – ] Летательный аппарат будет иметь вертикальный взлет

Испытания, которые проводила Space Transportation с 2018 года показывают, что демонстрационное видео имеет вполне реальную основу. На данный момент китайский производитель разработал два типа ракет, которые успешно прошли около 10 испытаний.

[ + – ] Траектория полета ракеты Tianxing-1

Первая — многоразовая ракета Tian Xing – 1, которая после отделения от пассажирской капсулы использует для приземления принцип глиссирования на крыле (очевидно, именно она и была показана в презентации). Вторая разработка — Tianhang -1 (Jiageng-1), которая сочетает в себе авиационную и ракетную технологии. Это многоразовая ракета-носитель с вертикальным стартом и горизонтальной посадкой.

"Это крылатые ракеты для высокоскоростных перевозок, которые будут дешевле, чем ракеты, перевозящие космические аппараты, и быстрее, чем классические самолеты", — рассказал изданию The Yicheng Times представитель компании.

[ + – ] Предполагаемый внешний вид суборбитального самолета

[ + – ] Временные рамки разработок инновационного леталельного аппарата

Space Transportation намерена провести наземные испытания к 2023 году, а еще через год осуществить первый испытательный полет. В случае успешного завершения двух предыдущих этапов, испытательный полет с экипажем состоится в 2025 году. Для своих разработок китайская компания в прошлом году привлекла $46,3 миллионов.

Что такое суборбитальные полеты?

Этот термин означает полет летательного аппарата уже в космическом пространстве, но ниже орбиты искусственного спутника. При этом аппарат движется со скоростью, меньшей первой космической по баллистической траектории. Такие полеты чрезвычайно привлекательны для грузопассажирских перевозок, так как летательный аппарат аппарат не может стать искусственным спутником планеты, но движется с очень большой скоростью. Теоретически, объект может развить скорость и до второй космической. По разным оценкам, высота суборбитального полета — от 80 до 100 км.

Подобные возможности привлекают много желающих освоить околоорбитальное пространство как в транспортных, так и в военных целях. В прошлом году ВВС США объявили о заключении контракта на 60 миллионов долларов с компанией "Hermeus", поручив им спроектировать и разработать прототип суборбитального летательного аппарата в течение трех лет

А компания Илона Маска SpaceX еще в 2017 году представила проект космических перевозок под названием "Земля — Земле". Перевозить пассажиров в космическом пространстве Маск планировал с помощью своих новых ракет Starship. Однако кроме первоначального анонса, в дальнейшем SpaceX не обнародовали практически никакой информации о разработке.

В отличие от SpaceX, проект американской компании Virgin Galactic, также ведущей исследования в космической сфере увенчался успехом. Корпорация отправила генерального директора Ричарда Брэнсона в суборбитальное пространство с целью развития космического туризма. Ракетоплан американского производителя "VSS Unity" поднялся на высоту 86 км, после чего приземлился в штате Нью-Мексико. Всего полет аппарата продлился около часа. По итогу полета Брэнсона, его соперник Илон Маск забронировал билет на ракетоплан конкурентов из Virgin Galactic. Теперь разработчики технологии продают билеты в космос от 450 до 600 тысяч долларов за место.