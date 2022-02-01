Селфі з орбіти Марса. Китайський апарат Tianwen-1 відправив на Землю захопливі кадри (відео)

У короткому ролику чітко видно Північний полюс планети та її льодовики на тлі почервоніння навколишнього ґрунту.

На початку цього місяця китайський орбітальний апарат Tianwen-1 вразив нас тим, що запустив на орбіту невеликий пристрій із камерою, щоб зробити "селфі" над Червоною планетою, пише IFLS.

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Однак тепер, напередодні китайського Місячного Нового року, перший китайський орбітальний апарат на Марсі Tianwen-1 зафіксував свою подорож навколо Червоної планети. Космічний апарат оснащений камерою на кінці висувного важеля, що зняла Tianwen-1, коли той пролітав над поверхнею Марса.

У короткому ролику видно, як орбітальний апарат рухається темним небом, переналаштовуючи свою сонячну батарею, а потім у поле зору потрапляє поверхня Марса. Апарат пролетів лише за кілька сотень кілометрів над Червоною планетою, її Північний полюс і льодовики чітко видно на тлі почервоніння навколишнього ґрунту. На відео також відбито Сонце на корпусі космічного апарату.

Палиця для селфі висувається на 1,6 м і використовується для спостереження за приладами орбітального апарату, а тепер, що важливо, для створення неймовірних селфі.

Tianwen-1, назва якого означає "Питання до небес", був запущений у липні 2020 року разом із марсоходом NASA Perseverance та першим марсоходом Об'єднаних Арабських Еміратів — Hope.

Орбітальний апарат вивчає геологію та слабке магнітне поле Червоної планети, а ровер Zhurong увійшов і історію, коли Китай став другою країною, що успішно посадила ровер на Марс. На сьогодні шестиколісний ровер пропрацював 255 марсіанських днів і подолав загалом 1524 метри.

Нагадаємо, що на початку січня Tianwen-1 зробив нові знімки Червоної планети. Найбільше на фото виділяється зображення безплідної червоної поверхні Марса та північного полюса планети, вкритого льодом.

Також днями за допомогою приладу CaSSIS вчені знайшли на Марсі загадковий "пень", діаметр якого складає 8 км. Як виявилося, це був ударний кратер, наповнений водяним льодом.