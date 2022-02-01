Селфи с орбиты Марса. Китайский аппарат Tianwen-1 отправил на Землю захватывающие кадры (видео)

В коротком ролике четко видно Северный полюс планеты и ее ледники на фоне красноты окружающей почвы.

В начале этого месяца китайский орбитальный аппарат Tianwen-1 поразил нас тем, что запустил на орбиту небольшое устройство с камерой, чтобы сделать "селфи" над Красной планетой, пишет IFLS.

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Однако теперь, в преддверии китайского Лунного Нового года первый китайский орбитальный аппарат на Марсе Tianwen-1 запечатлел свое путешествие вокруг Красной планеты. Космический аппарат оснащен камерой на конце выдвижного рычага, которая засняла Tianwen-1, когда тот пролетал над поверхностью Марса.

В коротком ролике видно, как орбитальный аппарат движется по темному небу, перенастраивая свою солнечную батарею, а затем в поле зрения попадает поверхность Марса. Аппарат пролетел всего в нескольких сотнях километров над Красной планетой, ее Северный полюс и ледники четко видны на фоне красноты окружающей почвы. На видео также запечатлено отражение Солнца на корпусе космического аппарата.

Палка для селфи выдвигается на 1,6 м и используется для наблюдения за приборами орбитального аппарата, а теперь, что немаловажно, для создания невероятных селфи.

Tianwen-1, название которого означает "Вопросы к небесам", был запущен в июле 2020 года вместе с марсоходом NASA Perseverance и первым марсоходом Объединенных Арабских Эмиратов — Hope.

Орбитальный аппарат изучает геологию и слабое магнитное поле Красной планеты, а ровер Zhurong вошел в историю, когда Китай стал второй страной, успешно посадившей ровер на Марс. На сегодняшний день шестиколесный ровер проработал 255 марсианских дней и преодолел в общей сложности 1524 м.

Напомним, что в начале января Tianwen-1 сделал новые снимки Красной планеты. Больше всего на фото выделяется изображение бесплодной красной поверхности Марса и северного полюса планеты, покрытого льдом.

Также на днях с помощью прибора CaSSIS ученые нашли на Марсе загадочный "пень", диаметр которого составляет 8 км. Как оказалось, это был ударный кратер, заполненный водяным льдом.