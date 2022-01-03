Китайский зонд Tianwen-1 прислал новые изображения Марса (фото)

Среди фотографий больше всего выделяется изображение бесплодной красной поверхности Марса и северного полюса планеты, покрытого льдом.

Китайское национальное космическое управление опубликовало 4 новых фотографии, присланные миссией Tianwen-1, которая первой в стране совершила посадку на поверхность Марса, пишет La Prensa Latina.

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На двух фотографиях полностью или частично запечатлен орбитальный аппарат миссии, который помогает поддерживать связь между Землей и зондом, расположенным на поверхности Марса. Первая в своем роде фотография, на которой орбитальный аппарат полностью изображен, была сделана с помощью камеры. Ее зонд сам выпустил в космос.

[ + – ] Первая в своем роде фотография, на которой орбитальный аппарат Tianwen-1 полностью изображен

Два других снимка включают в себя изображение бесплодной красной поверхности Марса и северного полюса планеты, покрытого льдом. Фотография марсианской поверхности включает части марсохода Zhurong, который провел на Красной планете уже 224 дня, покрыв более 1,4 км. Власти подчеркнули, что ровер значительно превысил свою первоначальную продолжительность эксплуатации, составлявшую 3 месяца.

Миссия Tianwen-1 получившая и передавшая 540 гигабайт данных, по-прежнему имеет достаточно энергии и находится в хорошем состояние, чтобы продолжить исследование.

[ + – ] Снимок частично запечатленного орбитальный аппарат миссии

Миссия преодолела в общей сложности 450 миллионов километров, прежде чем выйти на орбиту Марса 10 февраля 2021 года. Ее посадочный зонд достиг поверхности планеты 15 мая, к югу от равнины Utopia Planitia, сделав Китай третьей страной, которой удалось совершить этот подвиг после США и бывшего Советского Союза.

[ + – ] Фотография северного полюса планеты, покрытого льдом

Tianwen-1, название которого можно перевести как "Вопросы к небу", — это первая китайская исследовательская миссия на Марс и первая в истории миссия, объединяющая путешествие, выход на орбиту и спуск в рамках одной миссии.

Китайские ученые надеются найти больше доказательств существования воды или льда на планете, а также провести исследования материального состава марсианской поверхности и особенностей климата планеты.

[ + – ] Изображение бесплодной красной поверхности Марса

На днях астрономы представили снимок Ливийской пустыни, которая очень сильно похожа на Красную планету. На полученном изображении больше всего выделяются жгучие оранжевые и красные оттенки пустыни, а темные цвета гор и плоскогорий резко контрастируют с яркой синевой моря и горизонта.

А вот в ноябре 2021 года марсоход Perseverance нашел на Красной планете зеленоватый минерал оливин. На нашей планете его можно обнаружить в застывших кусках лавы или магмы. Но как он оказался на Марсе, ученые пока точно не знают. Они полагают, что минерал мог возникнуть из-за отложений вулканического пепла.