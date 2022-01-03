Китайський зонд Tianwen-1 надіслав нові зображення Марса (фото)

Серед фотографій найбільше виділяється зображення безплідної червоної поверхні Марса та північного полюса планети, покритого льодом.

Китайське державне космічне управління опублікувало 4 нові фотографії, надіслані місією Tianwen-1, яка першою в країні здійснила посадку на поверхню Марса, пише La Prensa Latina.

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На двох фотографіях повністю або частково зображений орбітальний апарат місії, який допомагає підтримувати зв'язок між Землею та зондом, розташованим на поверхні Марса. Перша у своєму роді фотографія, на якій орбітальний апарат повністю зображений, була зроблена камерою. Її зонд сам випустив у космос.

[ + – ] Перша у своєму роді фотографія, на якій орбітальний апарат Tianwen-1 повністю зображений

Два інші знімки містять зображення безплідної червоної поверхні Марса і північного полюса планети, покритого льодом. Фотографія марсіанської поверхні охоплює частини марсохода Zhurong, який провів на Червоній планеті вже 224 дні, покривши понад 1,4 км. Влада зауважила, що ровер значно перевищив свою початкову тривалість експлуатації, яка становила 3 місяці.

Місія Tianwen-1, що отримала і передала 540 гігабайт даних, як і раніше, має достатньо енергії і знаходиться в хорошому стані, щоб продовжити дослідження.

[ + – ] Знімок частково зображеного орбітального апарату місії

Місія здолала загалом 450 мільйонів кілометрів, перш ніж вийти на орбіту Марса 10 лютого 2021 року. Її посадковий зонд досяг поверхні планети 15 травня, на південь від рівнини Utopia Planitia, зробивши Китай третьою країною, якій вдалося здійснити цей подвиг після США та колишнього Радянського Союзу.

[ + – ] Фотографія північного полюса планети, вкритого льодом

Tianwen-1, назву якого можна перекласти як "Питання до Неба", — це перша китайська дослідницька місія на Марс і перша в історії місія, що об'єднує подорож, вихід на орбіту та спуск у рамках однієї місії.

Китайські вчені сподіваються знайти більше доказів існування води чи льоду на планеті, а також провести дослідження матеріального складу марсіанської поверхні та особливостей клімату планети.

[ + – ] Зображення безплідної червоної поверхні Марса

Днями астрономи представили знімок Лівійської пустелі, яка дуже схожа на Червону планету. На отриманому зображенні найбільше виділяються помаранчеві та червоні відтінки пустелі, а темні кольори гір та плоскогір'їв різко контрастують із яскраво синім морем та горизонтом.

А ось у листопаді 2021 року марсохід Perseverance знайшов на Червоній планеті зелений мінерал олівін. На нашій планеті його можна виявити у застиглих шматках лави чи магми. Але як він опинився на Марсі, вчені поки що точно не знають. Вони вважають, що мінерал міг виникнути через відкладення вулканічного попелу.